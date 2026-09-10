Giá vàng thế giới tăng mạnh giữa bối cảnh đồng USD suy yếu và giá dầu vượt đỉnh

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng thế giới tăng vọt hơn 1% nhờ sự suy yếu của đồng USD.

Dòng tiền tiếp tục tìm đến kim loại quý này trong bối cảnh giá dầu thô bất ngờ vượt mốc 100 USD/thùng và giới đầu tư đang ngóng chờ các dữ liệu lạm phát then chốt của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này.

Vào khoảng 0 giờ 44 phút ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 4.414,30 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng nhích thêm 0,5%, chốt phiên ở mức 4.458,80 USD/ounce.

Đà tăng của vàng được tiếp sức khi chỉ số đồng USD lùi về quanh mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Việc đồng bạc xanh yếu đi đã giúp vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định việc đồng USD chịu áp lực giảm nhẹ trong thời gian gần đây đã hỗ trợ rất tích cực cho thị trường vàng.

Tâm lý thị trường hiện cũng bị chi phối mạnh khi giá dầu thô Brent lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ ngày 24/7, trong bối cảnh cuộc xung đột đang lan rộng tại Trung Đông.

Giới đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào báo cáo Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ công bố 10/9 và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 11/9.

Các dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo có khoảng 60% khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên mức 67,91 USD/ounce, bạch kim tăng 5,1% lên 1.906,20 USD/ounce và giá palladium tăng 1,2% lên 1.365,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới Giá vàng trong nước giảm mạnh hôm nay tới 1,3 triệu đồng/lượng, tỷ giá ngân hàng cũng tiếp tục giảm, trong khi giá vàng quốc tế dao động quanh 4.377 USD/ounce, giảm 51 USD.