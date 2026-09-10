Khi người nông dân trở thành chủ thể của chuỗi giá trị số

Một chiếc điện thoại thông minh, một mã QR hay một nhật ký sản xuất điện tử có thể mở ra nhiều thay đổi trong hành trình của nông sản từ đồng ruộng đến thị trường.

Chuyển đổi số đang giúp người nông dân minh bạch hóa sản xuất, tiếp cận khách hàng và từng bước chủ động hơn trong chuỗi giá trị. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi cùng năng lực quản trị và tư duy kinh doanh.

Mời quý vị cùng VietnamPlus Podcast nhìn vào câu chuyện số hóa nông nghiệp, từ những mô hình thực tế đến yêu cầu xây dựng đội ngũ nông dân, doanh nhân nông nghiệp trong thời đại số./.

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