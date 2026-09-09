Ngành Thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức

Trong 8 tháng của năm 2026, ngành Thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 23.017 doanh nghiệp, tổ chức đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong năm 2026 do không còn nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và 71.974 doanh nghiệp, tổ chức có hồ sơ nộp từ năm 2025 về trước (là các trường hợp được cơ quan thuế xử lý trong Chiến dịch Làm sạch Mã số thuế).

Bên cạnh đó, Cơ quan Thuế các cấp cũng đã hỗ trợ rà soát và khôi phục mã số thuế để 3.554 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế cho biết so sánh tương quan, số lượng doanh nghiệp, chi nhánh được ngành thuế cấp mã số thuế khi thành lập trong 8 tháng của năm 2026 gấp 6,8 lần số đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cao hơn tỷ lệ của năm 2024 (6 lần) và năm 2025 (4,5 lần).

Kết quả này cho thấy mặc dù số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tăng mạnh do Cơ quan Thuế tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng từ nhiều năm trước, số doanh nghiệp gia nhập thị trường vẫn duy trì ở mức cao so với số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Cùng với việc xử lý các hồ sơ tồn đọng, Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân. Năm 2024, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn khoảng 178,2 nghìn tỷ đồng, trong đó khoảng 98,3 nghìn tỷ đồng được gia hạn và khoảng 79,9 nghìn tỷ đồng được miễn, giảm. Năm 2025, quy mô các chính sách hỗ trợ tiếp tục tăng lên khoảng 229 nghìn tỷ đồng, gồm khoảng 122 nghìn tỷ đồng được gia hạn và khoảng 107 nghìn tỷ đồng được miễn, giảm.

Cùng với tình hình sản xuất kinh doanh và tác động của các chính sách hỗ trợ, kết quả thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 1,79 triệu tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Trên đây là những kết quả đạt được cùng với Chiến dịch Làm sạch mã số thuế-Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh do Cục Thuế ban hành tại Quyết định số 595/QĐ-CT (ngày 8/5/2026), nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị (ngày 25/6/2026).

Cục Thuế cũng khẳng định việc triển khai Chiến dịch không chỉ nhằm xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, mà còn hướng tới đồng thời hai mục tiêu.

Thứ nhất là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuân thủ, khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động. Thứ hai là tăng cường sàng lọc, kiểm soát rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp “ảo,” doanh nghiệp “ma” để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Những dữ liệu doanh nghiệp sau khi được rà soát, chuẩn hóa sẽ phản ánh sát thực chất hơn tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và sức khỏe của nền kinh tế, góp phần giải phóng các nguồn lực đang bị tồn đọng, tạo điều kiện cho việc tái gia nhập thị trường và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước./.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Sổ đỏ trên VNeID cần nền tảng dữ liệu đất đai chính xác Việc làm sạch dữ liệu không chỉ nhằm đưa “sổ đỏ” lên VNeID mà quan trọng hơn là tạo nguồn dữ liệu có thể tái sử dụng, giảm giấy tờ, giảm kê khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.