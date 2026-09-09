Đồng USD giảm gần mức thấp nhất 7 tháng, đồng yen tăng mạnh

Đồng USD giảm về mức gần thấp nhất trong gần 7 tháng so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi đồng yen của Nhật Bản tăng mạnh. Thị trường đang hướng sự chú ý tới thông báo về kế hoạch mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ và số liệu lạm phát dự kiến được công bố vào cuối tuần này.

Chỉ số đồng USD của Bloomberg có lúc giảm 0,2% trong phiên 9/9, tiến gần mức thấp nhất kể từ ngày 18/2. Đà giảm chủ yếu do đồng yen tăng giá. Đây là đồng tiền có tỷ trọng lớn thứ hai trong chỉ số đồng USD của Bloomberg. Đồng yen tăng 0,5%, nâng mức tăng kể từ đầu tháng 9 lên khoảng 4%.

Đồng USD tiếp tục chịu sức ép sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng giới giao dịch có thể kiểm chứng quyết tâm của ông trong việc thúc đẩy đồng yen tăng giá.

Ông cho rằng mỗi khi đưa ra nhận định về thị trường trong thời gian gần đây, ông dường như đang hành động dựa trên những thông tin mà thị trường chưa biết.

Đây là một trong những phát biểu mạnh mẽ nhất của ông Bessent trong chiến dịch gây sức ép lên thị trường nhằm định hướng diễn biến theo mục tiêu của chính quyền Mỹ.

Ông Bessent cũng dự kiến công bố mức độ can thiệp ban đầu mà Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng thực hiện để kiềm chế lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ thông qua việc mở rộng chương trình mua lại trái phiếu.

Bộ Tài chính Mỹ dự kiến thông báo trong ngày 9/9 quy mô của đợt mua lại đầu tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 10/9, đối với các trái phiếu có kỳ hạn còn lại từ 10-20 năm.

Ông Mohit Kumar, nhà kinh tế trưởng kiêm chiến lược gia phụ trách thị trường châu Âu tại Jefferies International, nhận định: “Để tạo ra tác động lên thị trường, quy mô đợt mua đầu tiên phải lớn hơn 4 tỷ USD. Chúng tôi cũng sẽ không bất ngờ nếu quy mô đợt đầu tiên lớn hơn nhiều, có thể lên tới 8-10 tỷ USD.”

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của JPMorgan Chase & Co. cho rằng Bộ Tài chính Mỹ nhiều khả năng sẽ chưa công bố ngay quy mô tối đa của chương trình mua lại trái phiếu.

Giới giao dịch cũng đang tập trung vào số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố ngày 11/9. Số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng về quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Thị trường tiền tệ hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ở mức khoảng 60%.

Các chỉ báo trên thị trường cho thấy nhìn chung giới giao dịch vẫn nghiêng về kịch bản đồng USD giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng đồng USD có khả năng tăng so với đồng euro và bảng Anh, do giá năng lượng ở mức cao đang gây sức ép đặc biệt lớn lên hai đồng tiền này./.

Giá vàng tăng nhẹ khi đồng USD suy yếu và lo ngại về chính sách Fed Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên 8/9 khi đồng USD suy yếu, trong lúc nhà đầu tư chờ các số liệu lạm phát của Mỹ để đánh giá khả năng Fed điều chỉnh chính sách lãi suất.