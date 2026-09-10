Chuyển đổi số định danh cá nhân thay cho mã số bảo hiểm xã hội từ tháng Chín

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin lưu ý một số thay đổi từ ngày 1/9/2026. Theo đó, số định danh cá nhân/căn cước công dân sẽ thay cho mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành. Bên cạnh đó, thay đổi quy trình liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và cơ chế sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để tiếp nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội.

Đồng bộ hóa theo số định danh

Theo Kế hoạch số 3115/KH-bảo hiểm xã hội ngày 13/8/2026, bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh công dân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ. Quá trình chuyển đổi được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn bị hệ thống được thực hiện từ ngày 15/8/2026 và từ ngày 1/9/2026 bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành trên các hệ thống nghiệp vụ theo kế hoạch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng và hưởng, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cũng như quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia. Quá trình chuyển đổi phải bảo đảm chính xác, an toàn, đồng bộ, bảo toàn đầy đủ dữ liệu và lịch sử tham gia, hưởng các chế độ, chính sách; Không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia, người hưởng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Nghị định quy định việc thực hiện liên thông điện tử các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời bổ sung việc cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông.

Theo quy định mới, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thông báo hẹn trả kết quả giải quyết từng thủ tục trong quy trình liên thông được gửi cho người yêu cầu thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại tự động của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi không quá 3 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 5 ngày làm việc.

Đáng chú ý, việc đồng bộ hồ sơ giữa các hệ thống phải được thực hiện chậm nhất không quá 10 phút ngay sau khi thủ tục được giải quyết. Cơ quan thực hiện thủ tục tiếp theo phải phản hồi trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy định này góp phần tăng tính liên thông, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế việc người dân phải thực hiện nhiều lần các thủ tục có liên quan.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Thêm vào đó, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ có hiệu lực, từ ngày 10/9/2026. Đây là một trong những quy định đáng chú ý đối với người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý từ ngày 28/9/2026 sẽ áp dụng cơ chế sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Theo quy định mới, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Theo đó, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách Nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì vẫn thực hiện chi trả theo các hình thức khác theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc bổ sung cơ chế này tạo thêm phương thức kết nối, chi trả các chế độ an sinh xã hội trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và an toàn trong quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản hỗ trợ cho người thụ hưởng./.

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