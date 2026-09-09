Cứu nạn khẩn cấp ngư dân nghi viêm ruột thừa trên biển

Ngày 9/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 vừa phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tổ chức cấp cứu khẩn cấp một ngư dân trên tàu cá ĐNa 90971 TS có biểu hiện nghi viêm ruột thừa, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 56 phút ngày 9/9/2026, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin khẩn cấp từ ông Trương Công Tiếp, chủ tàu ĐNa 90971 TS, về việc ngư dân Trương Đức, sinh năm 1981, trong quá trình hành nghề trên biển bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn và sức khỏe suy yếu.

Tàu ĐNa 90971 TS khi đó đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 54 hải lý về phía Đông Bắc. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của ngư dân diễn biến nghiêm trọng, thuyền trưởng đã khẩn cấp liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân trên tàu và kết nối với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng để các bác sỹ tư vấn, hướng dẫn sơ bộ phương án cấp cứu. Qua trao đổi chuyên môn, các bác sỹ nhận định bệnh nhân có khả năng mắc viêm ruột thừa hoặc thủng dạ dày hoặc ruột, là những tình trạng cấp cứu nguy hiểm, cần được đưa về cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian sớm nhất.

Trước tình trạng bệnh nhân nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, lúc 11 giờ 27 phút ngày 9/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cử ê-kíp bác sỹ chuyên khoa cùng trang thiết bị y tế đi cùng, đồng thời điều động tàu SAR 274 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu thuyền viên.

Với tinh thần khẩn trương và hành trình nhanh nhất, lúc 13 giờ 42 phút ngày 9/9, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu ĐNa 90971. Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn cùng ê-kíp y bác sỹ được triển khai lên tàu cá để cấp cứu tại chỗ, bước đầu ổn định tình trạng bệnh nhân trước khi đưa sang tàu SAR 274 tiếp tục chăm sóc y tế tích cực.

Tại thời điểm được đưa lên tàu SAR 274, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiếp tục xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội. Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân có dấu hiệu viêm ruột thừa và yêu cầu nhanh chóng đưa về bờ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tàu SAR 274 lập tức hành trình về Đà Nẵng với tốc độ cao nhất, đồng thời duy trì các biện pháp chăm sóc, theo dõi y tế liên tục cho bệnh nhân trong suốt hành trình.

Đến 16 giờ 21 phút ngày 9/9/2026, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân Trương Đức về đến Đà Nẵng an toàn và phối hợp bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng theo quy định. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Nhờ được phát hiện, hỗ trợ y tế và tổ chức cấp cứu, vận chuyển kịp thời, bệnh nhân đã bước đầu vượt qua tình trạng nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy ý nghĩa quan trọng của công tác phối hợp giữa Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển và ngành y tế trong việc cấp cứu kịp thời các trường hợp thuyền viên, ngư dân gặp sự cố về sức khỏe khi đang hoạt động trên biển, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân./.

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