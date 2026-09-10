Hải Phòng: Bịt "lỗ hổng" quản lý nhìn từ vụ trốn thuế ở phòng khám Phượng Đỏ

Sự việc khởi tố 19 bị can tại phòng khám Phượng Đỏ (đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế cho thấy ngành chức năng cần siết chặt quản lý và mạnh tay hơn trong xử lý các cơ sở vi phạm.

Xử phạt nhiều vi phạm

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có hơn 2.000 cơ sở hành nghề y tư nhân. Theo ông Trần Quốc Trinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, thời gian qua, công tác quản lý hoạt động các cơ sở y, dược tư nhân đã được ngành y tế Hải Phòng tập trung triển khai, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động, thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, trong đó có những cuộc kiểm tra đột xuất, xử phạt để chấn chỉnh các sai phạm. Ngành y tế đã công khai các cơ sở vi phạm để người dân nắm được.

Sau khi thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát, tăng cường kiểm tra, quản lý và nắm chắc các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện những cơ sở hoạt động không phép, những tồn tại, bất cập, để xử lý theo quy định.

Sở Y tế thành phố cũng đã cập nhật những cơ sở được cấp phép mới và những cơ sở ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép vào danh sách báo cáo định kỳ hằng quý; đã ban hành nhiều văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý cơ sở hành nghề y, dược tư nhân cùng hơn 50 văn bản về rà soát, báo cáo tình hình quản lý cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn các xã, phường, đặc khu.

Trong tháng 8/2026, qua kiểm tra, rà soát, Sở đã ghi nhận hơn 300 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép theo quy định. Trong số đó, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Harbour An Nhân vi phạm đăng tải nội dung giới thiệu các dịch vụ, hoạt động khám, chữa bệnh và đã thực hiện khám bệnh, chẩn đoán cho người bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động 18 tháng và xử phạt vi phạm hành chính 160 triệu đồng.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành 42 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh với tổng số tiền xử phạt là hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó, một số hành vi vi phạm bị xử phạt như cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Mới đây, tháng 8/2026, Sở đã có văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố rà soát danh mục kỹ thuật và điều kiện hành nghề; chấp hành quy định về quảng cáo và cung cấp dịch vụ; tuyệt đối không quảng cáo và cung cấp các dịch vụ y tế vượt quá phạm vi chuyên môn đã được cấp phép; nghiêm cấm mọi hành vi trục lợi trong hoạt động khám, chữa bệnh; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên y tế tại cơ sở.

Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo phòng Văn hóa-Xã hội phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế đôn đốc các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định.

Cần phối hợp chặt chẽ hơn từ cơ sở

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại phòng khám Phượng Đỏ (đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên) về tội cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế.

Trước đó, phòng khám này từng bị Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra, xử phạt các vi phạm: không niêm yết giá bán lẻ một số loại thuốc, kỹ thuật viên xét nghiệm và điều dưỡng khi làm việc không đeo biển tên theo quy định, hồ sơ tài liệu tại phòng khám không ghi thông tin bác sĩ theo quy định, người nước ngoài tham gia khám, chữa bệnh nhưng chưa thực hiện đúng quy định.

Việc đẩy mạnh quản lý hoạt động hành nghề các cơ sở y, dược tư nhân nhưng các cơ sở vẫn tái diễn vi phạm cho thấy bên cạnh siết chặt quản lý hoạt động, cần mạnh tay hơn trong xử lý các cơ sở vi phạm.

Theo Phó Giám đốc Sở y tế Hải Phòng Trần Quốc Trinh, trong lĩnh vực quản lý hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, Sở xác định việc phối hợp với các địa phương, vai trò của các xã, phường, đặc khu rất quan trọng.

Khi nhận được phản ánh từ người dân hoặc có thông tin các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có dấu hiệu vi phạm, Sở đã tiến hành kiểm tra, xử phạt, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định.

Trao đổi về sự việc liên quan đến các vi phạm của tại phòng khám Phượng Đỏ, đại diện Sở Y tế Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong việc quản lý hoạt động của các cơ sở y, dược tư nhân.

Chia sẻ với khó khăn về nhân lực phụ trách lĩnh vực y tế ở cơ sở trong giai đoạn chính quyền hai cấp hiện nay, lãnh đạo Sở cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, giao chuyên viên của Sở hỗ trợ từ xa, hướng dẫn cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế cấp xã thực hiện nhiệm vụ và tham mưu cho chính quyền địa phương các nội dung lĩnh vực y tế, phát huy vai trò trong quản lý cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn.

Sở Y tế Hải Phòng cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức trong lựa chọn khám, chữa bệnh, chọn những cơ sở y tế được cấp phép, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường thì báo cho cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y, dược tư nhân./.

Phòng khám đa khoa y học Nghệ An liên tục mắc sai phạm trong nhiều năm Trong thời gian vừa qua, Sở Y tế Nghệ An thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An và đã phát hiện, xử phạt nhiều sai phạm.

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