2 người ở Tuyên Quang tử vong sau khi uống một loại nước pha từ thực vật

Tối 9/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay đã nhận được thông tin về việc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi ngờ liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật. Trong đó, 2 người đã tử vong.

Trong văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Đường Hồng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc (nếu có) để xác định tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, đặc biệt là việc nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tự ý sử dụng, chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý trong quá trình truyền thông, phải kết hợp đa dạng các phương tiện, hình thức truyền thông và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với địa phương. Cùng đó, theo dõi sát diễn biến tình hình vụ việc, cập nhật thông tin hàng ngày; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng./.

Gia Lai: Xác định Salmonella là tác nhân gây ngộ độc tại cơ sở bánh mỳ ở An Khê Từ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm, ngành y tế tỉnh Gia Lai kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là Salmonella spp có trong thực phẩm.