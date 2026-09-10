Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống: Mỗi gia đình là một pháo đài phòng bệnh

Theo tính toán từ giới phân tích, công tác khám sức khỏe định kỳ cho mọi công dân sẽ tiêu tốn ngân sách khoảng 24.480 tỷ đồng/năm (960 triệu USD) khi triển khai với quy mô dân số 100 triệu người.

Chưa bao giờ chiến dịch khám sức khỏe cho người dân lại được diễn ra trong không khí khẩn trương, rầm rộ và quy mô lớn như hiện nay. Từ đầu năm 2026, những bản làng xa xôi đến thành thị, người dân đều tới các trạm y tế để được thăm khám sức khoẻ định kỳ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước đột phá chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Theo tính toán từ giới phân tích, công tác khám sức khỏe định kỳ cho mọi công dân với chi phí ngân sách ước cần 24.480 tỷ đồng/năm (960 triệu USD) khi triển khai đầy đủ, với quy mô dân số 100 triệu người.

Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chủ động quản lý sức khỏe. Tại nhiều địa phương, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử cho người dân đã và đang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn.

Những chiến dịch vì người Việt Nam khỏe mạnh

Ngay từ sáng sớm, dù trời mưa nhưng tại Trạm Y tế xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang (thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) rất đông người dân tới để thăm khám sức khỏe của Chương trình khám cho người dân theo tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Anh Hoàng Văng Lắng, người dân tộc Dáy, ở Xã Mậu Duệ cho hay nhà anh cách trung tâm xã 5km đường đèo núi. Dù trời mưa, nhưng khi biết được có đoàn của bác sỹ tỉnh và Trung ương về khám, anh liền gác lại mọi công việc để đi khám, theo dõi sức khỏe.

Sau khi được các bác sỹ khám xong, anh Lắng chia sẻ: “Dù trời mưa, đường trơn, dù phải đi chậm, mất 30 phút mới đến nơi do hôm nay thời tiết không ủng hộ. Tôi rất mừng khi được các bác sỹ khám đầy đủ các khâu và được chụp phổi chi tiết. Tôi khám xong rất yên tâm khi chưa được khám thì sợ mắc bệnh ở phổi và kết quả cho thấy bình thường nên tôi hoàn toàn yên tâm và phấn khởi.”

Ly Thị Máy, sinh năm 1994, ở Xã Mậu Duệ tâm sự, được đi khám bệnh chị cảm thấy yên tâm và rất vui khi sức khỏe bình thường. Chị sẽ động viên bảo nhiều người thân quen ở quanh bản đến khám.

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Nhằm hiện thực hóa chủ đề xuyên suốt của công tác phòng chống lao và thăm khám sức khoẻ cho người dân theo định hướng của Nghị quyết 72 -NQ/TW của Bộ Chính trị, những ngày tháng 5 vừa qua, Đoàn công tác của Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia đã phối hợp với Sở Y tế Tuyên Quang, Bệnh viện Phổi Hà Giang tổ chức hoạt động khám sàng lọc lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho gần 2.000 lượt người dân ở Tuyên Quang.

Bác sỹ Hoàng Văn Tài - Phó giám đốc bệnh viện phổi Hà Giang, tỉnh tuyên Quang cho hay, Chương trình triển khai tại những khu vực có địa hình phức tạp chủ yếu là đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn. Đoàn công tác đã mang tới cho người dân địa phương những dịch vụ y tế chuyên sâu cùng trang thiết bị hiện đại để khám sàng lọc lao, phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp và một số bệnh mãn tính khác như cao huyết áp, tiểu đường…

Nghị quyết 72 ra đời việc khám lồng ghép bệnh lao với khám sức khoẻ cho toàn dân là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Qua những đợt đi khám sức khỏe cho toàn dân và với sàng lọc lao rất hiệu quả, phát hiện được nhiều đối tượng là những bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa với điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, địa hình phức tạp đoàn đã đến tận nơi để thực hiện các nội dung khám: khám sàng lọc lao, khám bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tiểu đường, huyết áp… Qua đợt khám như thế này phát hiện ra nhiều bệnh nhân tiềm ẩn bệnh.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Tuấn - Chánh Văn phòng Chương trình phòng chống lao quốc gia cho hay, Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân với gần 2.000 lượt khám trên địa bàn, trong đó đã phát hiện có 43 ca có tổn thương nghi lao điển hình, 95 ca có tổn thương lao không điển hình. Qua đó kịp thời phát hiện bệnh lao cũng như các bệnh lý khác để đưa vào điều trị, cũng như bảo vệ cộng đồng khỏi nguồn lây.

Đối với những trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc lao qua thăm khám hay nghi ngờ mắc Lao trên hình ảnh XQ, cán bộ của Trạm y tế xã sẽ nhanh chóng hướng dẫn, lấy mẫu bệnh phẩm đờm để chuyển về Bệnh viện Phổi Hà Giang làm xét nghiệm Xpert, đây là kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại trong chẩn đoán Lao. Khi người bệnh có kết quả xét nghiệm Xpert (+), người bệnh được kết luận mắc bệnh lao và sẽ được đăng ký, quản lý điều trị trong Chương trình chống Lao Quốc gia. Chương trình cũng góp phần nâng cao tinh thần chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh lao cho bà con vùng cao, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Cùng với Chương trình chống Lao Quốc gia, nhiều chương trình khám sức khỏe cho người dân cũng được đồng loạt triển khai trên cả nước ở tất cả các tỉnh thành với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các đoàn thể.

Hơn 40 triệu người được sàng lọc khám bệnh

Ngay sau khi Nghị quyết 72 được ban hành, để đi vào thực hiện các nội dung Nghị quyết đưa ra, Bộ Y tế ban hành kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, lập dự toán chi khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân ít nhất mỗi năm một lần; nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn về thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế khi tăng mức đóng và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Bộ Y tế theo dõi, giám sát, đánh giá, nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến tháng 8, cả nước đã tiến hành khám cho hơn 40 triệu người, trong đó thành phố Quảng Ninh đi đầu đã khám cho được khoảng 80% dân số. Một số tỉnh, thành phố triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân đạt tỷ lệ cao như: Đồng Tháp (72,8%); Cà Mau (65,4%); Thái Nguyên (64,3%); Đắk Lắk (61,1%); Lâm Đồng (60,3%); Phú Thọ (60%); Điện Biên (58,7%); Bắc Ninh (57,1%); Đồng Nai (56,8%); Đà Nẵng (55,3%); Hải Phòng (52,7%); Khánh Hòa (52,3%)...

Chia sẻ về những kết quả đã làm được trong thời gian qua, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Quảng Ninh cho hay địa phương đã tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho 1,1 triệu người, chiếm khoảng 83% dân số và đặt mục tiêu đến hết tháng 9/2026 sẽ khám cơ bản đầy đủ cho người dân trên địa bàn. Đến nay còn 200.000 người dân chưa khám, thành phố đã có kế hoạch cụ thể: khoảng 80.000 học sinh, khi ổn định trong năm học sẽ hoàn thành, 94.000 người chủ yếu là lao động tự do thành phố đã có lộ trình cụ thể để có thể hoàn thành từ nay đến trước ngày 15/9, còn lại các đối tượng sẽ khám vét để hoàn thành mục tiêu trước 31/9. Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm 1 lần.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, qua công tác khám sàng lọc cho 1,1 triệu người, có khoảng 30% người dân có dấu hiệu nguy cơ mắc bệnh về: mắt, tim mạch, chuyển hóa, tiểu đường, răng hàm mặt… Đáng lưu ý là những người già tập trung bệnh về tim mạch, chuyển hóa.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố cho hay sau hơn 3 tháng triển khai Kế hoạch khám sức khỏe cho người dân Thành phố, kể từ ngày 25/5/2026 đến ngày 06/9/2026, số người được khám tích lũy đã vượt mốc 4 triệu người (4.009.583 người), đạt 31% dân số Thành phố. Đằng sau con số hơn 4 triệu người được khám là rất nhiều nỗ lực thầm lặng và đầy trách nhiệm của chính quyền các phường, xã, đặc khu, các Trạm Y tế; các bệnh viện công lập và ngoài công lập; các phòng khám và đội ngũ nhân viên y tế trong suốt hơn 3 tháng qua. Ở từng địa bàn, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát dân cư, vận động người dân tham gia, phối hợp bố trí địa điểm và tổ chức các đợt khám phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mốc hơn 4 triệu người dân Thành phố được khám sức khỏe rất đáng ghi nhận, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài. Mục tiêu của Thành phố là 12.774.459 người, trong khi kết quả hiện nay mới đạt hơn 31%. Điều đó có nghĩa là còn gần 9 triệu người cần tiếp tục được tiếp cận, khám và sàng lọc.

Với Thành phố Hà Nội, theo thống kê mới nhất của Sở Y tế, từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 03/9/2026, trên toàn thành phố đã khám sức khỏe định kỳ cho 2.328.373 người, tỷ lệ đạt 26,4%.

“Mỗi gia đình là một pháo đài phòng bệnh”

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước đột phá chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế."

Điểm cốt lõi của Nghị quyết là đưa dịch vụ y tế tốt hơn đến gần người dân hơn - để mỗi người có thể tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi, hiện đại ngay tại cộng đồng nơi mình sinh sống. Đồng thời, ngành Y tế chuyển mạnh tư duy từ “khám bệnh, chữa bệnh” sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe từ sớm, từ xa.

Nhấn mạnh về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những năm qua, ngành y tế và toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, cơ cấu bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ, nguy cơ dịch bệnh mới luôn tiềm ẩn. Vì vậy, nếu không chủ động phòng bệnh, chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn về chi phí, chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia. Chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội, là yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

"Mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, mỗi gia đình là một pháo đài phòng bệnh, mỗi cơ quan, địa phương là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hãy biến việc chủ động phòng bệnh trở thành thói quen, ý thức tự giác, nét sống văn minh của mỗi người dân Việt Nam," ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới. Từ đó, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về việc chủ động phòng bệnh phải trở thành chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và của cả hệ thống chính trị. Bởi với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, công tác chăm sóc sức khỏe được đẩy mạnh, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, sức khỏe tốt, trí tuệ cao, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc./.

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. (Ảnh: TTXVN)

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Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống: Mỗi gia đình là một pháo đài phòng bệnh Theo tính toán từ giới phân tích, công tác khám sức khỏe định kỳ cho mọi công dân sẽ tiêu tốn ngân sách khoảng 24.480 tỷ đồng/năm (960 triệu USD) khi triển khai với quy mô dân số 100 triệu người.

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