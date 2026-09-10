Công viên Lê Thị Riêng: Phát hiện thêm rãnh mộ tập thể với nhiều di vật

Tiếp tục phát hiện rãnh mộ tập thể, cất bốc hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục phát hiện thêm một rãnh mộ tập thể.

Những hài cốt đầu tiên đã được cất bốc cùng các di vật như giày, mảnh vải, bước đầu xác định có thể là khăn rằn.

Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực khai quật, ghi nhận các dấu vết, vị trí và di vật để phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. Đến hết ngày 7/9, tổng cộng 592 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại công viên./.

Thêm 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Mặt trận Vị Xuyên Qua khảo sát và những thông tin tiếp tục được cung cấp, lực lượng chức năng nhận định tại hai khu vực vừa phát hiện hài cốt vẫn có khả năng còn liệt sỹ chưa được quy tập.