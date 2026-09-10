Dư luận Nga đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-9/9 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan thông tấn, báo chí và giới học giả Nga.

Dư luận Nga đồng loạt đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm, coi đây là biểu tượng cho sự kiên định chiến lược của Việt Nam và là bệ phóng cho giai đoạn hợp tác thực chất mới.

Ngày 9/9, cổng thông tin chính thức của Điện Kremlin và nhiều tờ báo, trang thông tin điện tử khác của Nga đồng loạt trích dẫn một số nội dung quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Nga và xem đây là ưu tiên hàng đầu, là đường lối nhất quán và là lựa chọn chiến lược quan trọng trong chính sách đối ngoại tổng thể của Việt Nam.

Việt Nam đánh giá cao và trân trọng sâu sắc tầm ảnh hưởng và vị thế của Nga, cũng như vai trò lãnh đạo của Tổng thống Putin trong việc định hình trật tự thế giới đa cực mới và đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu. Việt Nam giữ quan hệ tốt với Nga vì Việt Nam thấu hiểu bản chất lịch sử vững chắc của mối quan hệ này.

Trước đó, cổng thông tin Chính phủ Nga và nhiều tờ báo khác cũng đề cập chi tiết về cuộc gặp giữa Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh giới chức và doanh nghiệp Nga đang đặt ưu tiên hàng đầu vào các liên doanh thế hệ mới với Việt Nam bao gồm: kinh tế số, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vận tải hạ tầng, công nghiệp và nông nghiệp để xử lý dứt điểm các rào cản thương mại trước đây. Truyền thông Nga cũng ghi nhận lượng du khách Nga chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tăng trưởng vượt bậc qua từng năm.

Đáng chú ý, hãng tin “ura.news” đăng bài bình luận nhấn mạnh Nga đang đặt kỳ vọng lớn vào việc phát triển hợp tác lâu dài với Việt Nam, trong khi Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối cho các công ty Nga tiếp cận thị trường ASEAN, nơi đang trở thành trung tâm của nền kinh tế toàn cầu, và các thị trường quốc tế khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hãng tin này dẫn lời bà Ekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN của Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong bối cảnh Nga đang “xoay trục” về hướng Đông và Việt Nam cam kết đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và đạt được vị thế quốc gia phát triển cao vào năm 2045, hai bên đang chứng kiến sự phục hồi và mở rộng tích cực các mối quan hệ trong một số lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, hậu cần và giáo dục. Tất cả các lĩnh vực này đều nằm trong lợi ích của cả hai nước và việc phát triển quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nga khi Việt Nam đảm nhận vai trò nước điều phối đối thoại ASEAN-Nga.

Đồng quan điểm, nhà kinh tế hàng đầu Nikita Maslennikov tại Trung tâm Công nghệ Chính trị Nga cũng nhấn mạnh ASEAN sẽ là trung tâm trọng lực của nền kinh tế toàn cầu trong vài thập kỷ tới. Nếu Nga hiện diện tại đó, nước này sẽ bắt kịp với nền kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn. Ngược lại, sẽ nảy sinh những vấn đề đối với sự phát triển trong nước, tiến bộ và bền vững. Đây là một chiến lược địa kinh tế.

“Ura.news” nhấn mạnh thêm giới quan sát đang chú ý đến bài phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông khi khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối cho các công ty Nga thâm nhập ASEAN và các thị trường quốc tế khác, thu hút đầu tư của Nga và phát triển các sản phẩm hợp tác.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn TTXVN tại Nga, Tiến sỹ Khoa học Lịch sử Anton Bredikhin, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Trung Quốc và châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo dấu mốc lịch sử mới, khẳng định tính bất biến và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia.

Tiến sỹ Bredikhin nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Việt Nam tới Nga kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI - thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa sâu rộng các thể chế kinh tế, chính trị.

Theo Tiến sỹ Bredikhin, tại cuộc hội đàm then chốt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ký kết loạt thỏa thuận song phương và văn kiện hợp tác quan trọng. Các văn kiện này tập trung hiện thực hóa tiềm năng lớn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, năng lượng, dầu khí, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ các liên kết kinh tế-thương mại và đầu tư. Đặc biệt, ghi nhận những đóng góp to lớn vào việc củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, Tổng thống Nga Putin đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy.

Tiến sỹ Bredikhin nhận định nhiều nội dung hợp tác chiến lược mang tính đột phá đã được thúc đẩy trong khuôn khổ chuyến thăm. Cụ thể, hai bên nhất trí mở rộng các hành lang logistics, bao gồm đường sắt, đường hàng không và đường biển. Phía Nga cũng đã đưa ra lời mời Việt Nam tham gia triển khai dự án Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với công nghệ Nga - một dự án được đánh giá là bước đi chiến lược giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, hai bên cũng đạt được thỏa thuận tăng cường trao đổi văn hóa, xúc tiến du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Tiến sỹ Bredikhin, điểm sáng thời gian tới sẽ là dự án xây dựng phân hiệu Viện Năng lượng Moskva tại Việt Nam cùng với hoạt động hiệu quả của Liên minh các trường đại học kỹ thuật giữa hai nước.

Có thể thấy dư luận tích cực xung quanh chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã một lần nữa khẳng định vị thế đối ngoại vững vàng của Việt Nam trước mọi biến động thời đại, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về mối quan hệ Việt-Nga thủy chung, tin cậy và đang cùng nhau kiến tạo những thành quả hợp tác đột phá mới trong tương lai./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.