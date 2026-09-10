Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 9/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí.

Phát biểu với báo chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hai nước được gắn kết bởi mối quan hệ hữu nghị, đồng chí bền chặt và lâu dài, tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau. Liên Xô đã đóng góp rất nhiều, giúp đỡ nhà nước Việt Nam non trẻ vượt qua cuộc đấu tranh giành độc lập, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực. Chính trên nền tảng vững chắc này mà sự hợp tác Nga-Việt Nam tiếp tục phát triển thành công và đạt được nội dung cụ thể mới.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận chi tiết về tình hình hợp tác song phương, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cấp bách, và tất nhiên, đã vạch ra các ưu tiên để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác Nga-Việt Nam, được nêu trong tuyên bố chung cuối cùng.

Ghi nhận kim ngạch thương mại song phương tăng đáng kể trong thời gian qua, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng đó là nhờ Hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc thực hiện hiệp định này đã góp phần làm tăng đáng kể đầu tư song phương và tăng cường trao đổi công nghệ.

Nêu kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thăm dò dầu khí, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh hai nước còn có tiềm năng lớn trong hợp tác về thủy điện, điện hạt nhân, đóng tàu… Việc Phòng xét nghiệm tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga vừa được khánh thành nhằm nghiên cứu dược phẩm mới và giải quyết các bệnh nhiệt đới là hoạt động hợp tác rất ý nghĩa; đồng thời cho rằng Việt Nam rất phù hợp để phát triển các điểm nghỉ dưỡng và hai bên có tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực này.

Tổng thống Vladimir Putin đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt các Ngày văn hóa Nga tại Việt Nam và Ngày văn hóa Việt Nam tại Nga. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại nước Nga vĩ đại, tươi đẹp và giàu truyền thống; nhấn mạnh nước Nga có vị trí đặc biệt trong trái tim của người dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và hợp tác hiệu quả mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển hiện nay.

Cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo và nhân dân Nga về sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin sớm thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11/2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Liên bang Nga đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố vị thế quốc tế dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Vladimir Putin và sự đoàn kết, nỗ lực to lớn của nhân dân Nga. Việt Nam luôn ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, có vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin rất thành công trong bầu không khí cởi mở, hữu nghị, tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau; đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình Việt Nam, về Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hai bên nhất trí đánh giá, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đã đạt được những bước phát triển tích cực, thực chất và toàn diện với nhiều lợi ích chung và nền tảng tin cậy vững chắc; hợp tác kinh tế-thương mại trở thành lĩnh vực tiên phong, hợp tác quốc phòng-an ninh là trụ cột chiến lược, hợp tác năng lượng-dầu khí là đột phá chiến lược, khoa học công nghệ, giáo dục là một động lực để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống đã được thử thách qua thời gian, luôn đứng vững trước mọi biến động của thời đại là tài sản quý báu của nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, việc hai nước quyết tâm định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng lợi ích và chiến lược phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng, toàn diện, thực chất về tầm nhìn và những phương hướng lớn để làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau về chính trị, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở phù hợp với đường lối, chính sách của mỗi nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ để truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Nga trường tồn và không ngừng đơm hoa kết trái trên nền tảng hợp tác cân bằng và bền vững.

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Hai bên nhất trí đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành trụ cột và động lực chính của quan hệ song phương; mở rộng nghiên cứu chung, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, lượng tử, công nghệ vũ trụ và tự động hóa; hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là dự án chiến lược, biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam-Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng-an ninh; phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp. Hợp tác giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng, qua đó củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước; tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại của công dân hai nước, tăng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến; phát triển tuyến vận tải biển và các hành lang vận tải đường bộ, đường sắt.

Hai bên tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực, bình đẳng, phát huy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng thống và Chính phủ Liên bang Nga luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga; mong phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm sinh sống, học tập, làm việc, hội nhập sở tại và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nga sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam./.

Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Liên bang Nga Chiều 9/9, giờ địa phương, tại Điện Kremlin ở Moskva, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.