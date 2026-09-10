Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Lai Châu

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu Lê Thị Hường công bố Quyết định số 354-QĐNS/TW, ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư về chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các đồng chí: Hà Trọng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đào Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân chúc mừng các đồng chí Hà Trọng Hải, Đào Thị Lan Anh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của hai đồng chí trong quá trình công tác; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng đảm nhiệm trọng trách của các đồng chí.

Việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y các đồng chí Hà Trọng Hải, Đào Thị Lan Anh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân các đồng chí mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị 2 đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; chủ động nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với các lĩnh vực, địa bàn được phân công; cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí Hà Trọng Hải, Đào Thị Lan Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được chuẩn y phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Trọng Hải trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cấp ủy chính quyền cơ sở đã quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu và bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Với vai trò, trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyện phấn đấu, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cùng các chương trình, kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện vì sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Hà Trọng Hải, sinh ngày 6/6/1974, quê quán tại tỉnh Thái Nguyên; trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học ngành Lâm nghiệp. Đồng chí có quá trình công tác gắn liền với tỉnh Lai Châu, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo từ cấp huyện lên cấp tỉnh.

Đồng chí Đào Thị Lan Anh, sinh ngày 26/8/1983, quê quán tại tỉnh Hưng Yên; trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sỹ Triết học, Đại học ngành Triết học. Đồng chí từng làm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu (đến tháng 3/2026); Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu (từ tháng 3/2026).../.

Lai Châu công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ Sáng 28/8, Tỉnh ủy Lai Châu công bố các quyết định tổ chức bộ máy và cán bộ, chính thức thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh từ ngày 1/9/2026.