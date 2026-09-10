Niềm tin và bản sắc là nền tảng chiến lược đưa quan hệ Việt-Pháp tiến xa

Theo ông Antoine Pouillieute, Đại sứ Pháp tại Việt Nam giai đoạn 2001-2004, sự tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là những lợi thế đặc biệt để Việt Nam và Pháp tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris về chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Pouillieute cho rằng giữa Đông Nam Á và Liên minh châu Âu (EU) có nhiều đối tác, nhưng không nhiều nước có được những gắn kết về lịch sử, sự gần gũi, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau như Việt Nam và Pháp. Theo ông, đây là một lợi thế quan trọng trong bối cảnh thế giới hiếm khi bất ổn và nhiều xung đột như hiện nay.

Nhà ngoại giao Pháp nhận định các tiến trình liên kết khu vực như ASEAN và EU đang tiếp tục phát triển và đây là một xu hướng tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng là những tiến trình này không dẫn tới sự hình thành các khối đối đầu, mà ngược lại, phải góp phần thúc đẩy tiến bộ chung thông qua đối thoại chính trị, tăng trưởng kinh tế và tăng cường gắn kết xã hội.

Theo ông Pouillieute, mỗi quốc gia đều có những mục tiêu, thế mạnh và khó khăn riêng, song các bên có trách nhiệm cùng tìm kiếm sự hài hòa thay vì làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó cần có những nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt và thúc đẩy tầm nhìn chung. Chính trong bối cảnh này, ông Pouillieute cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp mang ý nghĩa đặc biệt.

Đề cập việc cụ thể hóa Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp, ông Pouillieute cho rằng vấn đề không phải là đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn, bởi quan hệ hai nước đã có nhiều tham vọng trên nhiều phương diện. Điều cần thiết hơn là làm cho quan hệ đối tác đáp ứng tốt hơn những nhu cầu hiện nay, đồng thời chủ động chuẩn bị cho những nhu cầu của tương lai.



Theo cựu Đại sứ Pháp, các chương trình hợp tác lớn trong nhiều thập kỷ qua đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, quan hệ hai nước hiện cần có một bước chuyển về cách tiếp cận, từ “hợp tác” sang “đối tác”. Điều đó có nghĩa Việt Nam và Pháp cần mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối liên kết, đặc biệt trong đầu tư sản xuất, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, thông qua tăng cường trao đổi giữa giới khoa học, các trường đại học và doanh nghiệp hai nước.



Công ty SCAVI Huế (100% vốn đầu tư của Tập đoàn Financière B’Lao, Cộng hòa Pháp) chuyên sản xuất hàng may mặc quần áo nội y, thể thao, bảo hộ… tại Khu công nghiệp Phong Điền, Huế. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Về dài hạn, ông Pouillieute cho rằng cần dành sự quan tâm thích đáng cho vấn đề gắn kết xã hội, bởi đây có thể là động lực thúc đẩy hoặc trở thành lực cản đối với phát triển kinh tế, nhất là trước những triển vọng dân số kém thuận lợi hơn. Việt Nam và Pháp cũng có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cải cách tổ chức lãnh thổ và bảo trợ xã hội.



Bên cạnh đó, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh là một lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác. Theo ông Pouillieute, những cam kết của Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực này đáng được ghi nhận và mở ra một hướng hợp tác thiết thực, cần thiết và cấp bách.



Nhìn về những ưu tiên để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai, cựu Đại sứ Pháp đặc biệt nhấn mạnh hai yếu tố: niềm tin và bản sắc. Ông Pouillieute cho rằng sự tin cậy chưa bao giờ thiếu trong quan hệ Việt-Pháp, kể cả khi hai bên có những khác biệt. Bất đồng là điều bình thường trong quan hệ giữa các quốc gia cũng như giữa con người với nhau; điều quan trọng là thẳng thắn trao đổi để có thể cùng nhau vượt qua. Hai nước đã xây dựng được lòng tin và cần tiếp tục gìn giữ nền tảng quý giá này trong tương lai.



Yếu tố thứ hai là ý thức rõ về bản sắc của mỗi quốc gia. Theo ông Pouillieute, Việt Nam và Pháp đều là những quốc gia được hun đúc qua lịch sử, có bản sắc mạnh mẽ và mong muốn gìn giữ bản sắc ấy. Chính vì hiểu rõ mình là ai, hai nước có thể phát huy vai trò của mình trong những không gian khu vực mà mỗi bên thuộc về: Việt Nam trong ASEAN và Pháp trong EU.

Theo ông Pouillieute, Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp vì thế cần tiếp tục được vun đắp trên nền tảng tin cậy lẫn nhau, tôn trọng bản sắc của mỗi nước và trách nhiệm chung trong thúc đẩy đối thoại giữa Đông Nam Á và châu Âu. Đây cũng là cơ sở để mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất, bền vững và hướng tới tương lai./.

Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng Hơn 50 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.