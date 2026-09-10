Cần quy định khoảng cách an toàn phù hợp thực tế giao thông

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị rà soát quy định về khoảng cách an toàn, làm rõ các tình huống khiến xe không thể duy trì khoảng cách, tránh xử lý máy móc và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc quy định khoảng cách an toàn là cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ va chạm khi phương tiện di chuyển quá gần nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều tình huống giao thông khách quan có thể khiến khoảng cách giữa các xe bị rút ngắn như ùn tắc, xe phía trước giảm tốc hoặc dừng đột ngột, phương tiện khác chuyển làn, nhập dòng.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể các trường hợp được loại trừ do nguyên nhân khách quan; đồng thời làm rõ phương thức xác định vi phạm, tập trung vào hành vi chạy bám đuôi, đi quá sát xe phía trước trong điều kiện tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là trên đường cao tốc.

Cơ quan này kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2024 về tốc độ và khoảng cách an toàn; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh các quy định xử phạt tại Nghị định 168, bảo đảm không xử lý những trường hợp người điều khiển phương tiện không thể duy trì khoảng cách theo quy định do các yếu tố khách quan.

Cùng với hoàn thiện hành lang pháp lý, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tăng cường thông tin, hướng dẫn trực quan trên đường, giúp người dân dễ nhận biết và chủ động duy trì khoảng cách an toàn.

Việc kết hợp giữa quy định phù hợp, công nghệ giám sát và tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tăng hiệu quả phòng ngừa tai nạn, đồng thời tạo sự đồng thuận và yên tâm cho người dân khi lưu thông trên cao tốc./.