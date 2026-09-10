Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Tổng thống Putin đánh giá cao việc trao giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận những đóng góp của ông trong tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, tối 9/9 theo giờ địa phương, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí và lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam - một dân tộc đã kiên cường vượt qua nhiều thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Theo Tổng thống Putin, tinh thần yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, lao động và sáng tạo của Việt Nam có sự đồng điệu với tư tưởng nhân văn của đại văn hào Lev Tolstoy.

Tổng thống Putin cũng đánh giá cao việc trao giải thưởng năm nay cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận những đóng góp của ông trong việc tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và nhân văn.

Đón nhận giải thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn là sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình và ổn định quốc tế; thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy, đồng thời giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.