Việt Nam hợp tác với Liên hợp quốc trong thúc đẩy bình đẳng giới

Trong hai ngày 9-10/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2026 của Hội đồng chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).



Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu khai mạc phiên họp, bà Sima Sami Bahous - Giám đốc điều hành UN Women - đã điểm lại một số kết quả nổi bật trong triển khai các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó đáng chú ý tỷ lệ dữ liệu sẵn có để theo dõi Mục tiêu Phát triển Bền vững số 5 về bình đẳng giới đã tăng từ 26% lên 63%.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh xung đột, khó khăn kinh tế, biến đổi khí hậu, những thách thức đối với quyền của phụ nữ và tình trạng thiếu hụt nguồn lực đang đặt ra nhiều thách thức.

Bà khẳng định UN Women sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chiến lược mới, đồng thời bảo đảm các nỗ lực cải cách Liên hợp quốc nhằm củng cố các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới.



Trong thảo luận, các nước tái khẳng định ủng hộ vai trò và nhiệm vụ của UN Women, nhấn mạnh cần bảo đảm nguồn lực đầy đủ, ổn định và linh hoạt, tăng cường hiệu quả hoạt động và kết quả thực chất ở cấp quốc gia.



Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ những kết quả tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, với 13/20 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đạt hoặc vượt kế hoạch vào năm 2025.

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ, bảo đảm phụ nữ tham gia đầy đủ và được thụ hưởng thành quả từ các tiến trình lớn như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.

Việt Nam cũng mong muốn hỗ trợ của Liên hợp quốc, trong đó có UN Women, tiếp tục bám sát các ưu tiên quốc gia và nhu cầu thực tế trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc giai đoạn 2027-2031.



Đề cập đến các đề xuất cải cách trong khuôn khổ UN80 (kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Liên hợp quốc), Công sứ Nguyễn Hải Lưu chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tăng cường vai trò của hệ thống Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, qua đó góp phần nâng cao tính gắn kết và hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hợp quốc tại các quốc gia./.

Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ Việc “phá bỏ rào cản” không chỉ thể hiện ở những thành tựu nổi bật mang tính biểu tượng, mà quan trọng hơn là đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trong mọi hoàn cảnh.

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