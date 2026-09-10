Căng thẳng thương mại Canada-Mỹ leo thang với loạt biện pháp trả đũa mới

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp mới, tăng cường các biện pháp trả đũa sau khi Canada áp đặt loạt thuế mới nhất đối với Mỹ.

5 sắc lệnh này, sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 9, sẽ cấm hoàn toàn nhập khẩu một số mặt hàng của Canada, bao gồm xe máy, một số sản phẩm sữa và đồ uống có cồn. Trong một tuyên bố, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, quyết định này là "hậu quả tất yếu" của việc Canada "phân biệt đối xử" với hàng xuất khẩu của Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi thuế quan của Ottawa nhằm đáp trả mức thuế 50% mà Washington áp đặt lên Canada hồi tháng trước có hiệu lực ngày 8/9. Sau khi thuế quan trả đũa của Canada được thực thi, Thủ tướng Mark Carney đã cảnh báo rằng, mặc dù Canada sẽ phải trả giá trước các hành động của mình, nhưng lựa chọn thay thế sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Tổng thống Trump cũng đăng trên mạng xã hội cho biết, ông đang chỉ đạo cơ quan liên bang giám sát mua sắm của chính phủ loại bỏ tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ Canada khỏi "danh mục trao thầu". Cũng trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump nói rằng "Chính phủ Canada, bao gồm cả các tỉnh của Canada, đã cấm các doanh nghiệp và công ty nhỏ của Mỹ bán hàng vào thị trường mua sắm của chính phủ họ.

Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc cho biết, chính phủ liên bang đang đánh giá các biện pháp thuế quan mới nhất của Mỹ và thảo luận với Mỹ để xây dựng mối quan hệ thương mại cùng có lợi và an toàn hơn, tôn trọng đầy chủ quyền của Canada./.

Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada Mỹ thực hiện biện pháp loại sản phẩm Canada khỏi hợp đồng liên bang, trong khi Canada phản ứng bằng thuế trả đũa, làm gia tăng căng thẳng thương mại.