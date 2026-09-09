25 năm sau các vụ khủng bố 11/9: Mỹ công bố 170.000 trang tài liệu

Ngày 8/9, Thị trưởng thành phố New York của Mỹ, ông Zohran Mamdani thông báo thành phố bắt đầu công bố khoảng 170.000 trang tài liệu liên quan chất lượng không khí và những tác động sức khỏe sau các vụ khủng bố 11/9/2001, cho thấy chính quyền từng không công khai đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của không khí tại khu vực xảy ra thảm họa.



Ông Mamdani cho biết các tài liệu cho thấy amiăng được phát hiện tại gần như mọi địa điểm được kiểm tra. Đây là đợt công bố đầu tiên trong kế hoạch đưa các tài liệu liên quan lên mạng trong 12 tháng tới.



Việc công bố được thực hiện theo thỏa thuận với tổ chức 9/11 Health Watch sau khi tổ chức này tiến hành các thủ tục pháp lý yêu cầu thành phố công khai tài liệu.

Theo tổ chức này, trong 25 năm qua, 4 chính quyền thị trưởng New York đã không công bố đầy đủ những thông tin về nguy cơ từ các hóa chất độc hại sau khi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) sụp đổ, trong khi vẫn thông báo với người dân rằng không khí “an toàn và có thể chấp nhận được.”



Các tài liệu có thể liên quan đến hai cựu Thị trưởng Rudy Giuliani và Michael Bloomberg, trong đó có những trao đổi về nguy cơ sức khỏe và trách nhiệm pháp lý, cũng như quan ngại của người dân về chất lượng không khí.



Theo chương trình liên bang theo dõi sức khỏe, hơn 9.400 người đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm tại khu vực xảy ra khủng bố 11/9.

Việc công bố tài liệu được thực hiện trước thời điểm tròn 25 năm ngày xảy các vụ khủng bố khiến 2.977 người thiệt mạng./.

Mỹ khởi động tuần tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 Tổng thống Trump nhấn mạnh vụ khủng bố ngày 11/9 là một trong số ít những sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử, tạo ra sự phân định rõ rệt giữa thời kỳ trước và sau sự kiện này.

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