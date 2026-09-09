Canada và Trung Quốc nối lại đối thoại quốc phòng sau hơn 8 năm

Canada và Trung Quốc đã nối lại đối thoại quốc phòng sau hơn 8 năm gián đoạn, đánh dấu bước đi mới trong quá trình cải thiện quan hệ song phương dưới thời Thủ tướng Canada Mark Carney.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, cuộc đối thoại diễn ra ngày 4/9 tại Ottawa với sự tham dự của các quan chức quân sự và quốc phòng hai nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Nick Drescher Brown cho biết đây là cuộc trao đổi cấp chuyên viên, nhằm duy trì liên lạc quân sự ở cấp chức năng, phù hợp với chính sách quốc phòng của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và phục vụ các lợi ích chiến lược của Ottawa.

Phía Trung Quốc cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi thực chất, cải thiện hiểu biết và lòng tin giữa quân đội hai nước.

Canada từng tổ chức 4 vòng đối thoại quốc phòng với Trung Quốc trong giai đoạn 2013-2018, trước khi cơ chế này bị gián đoạn do quan hệ song phương xấu đi sau vụ Ottawa bắt giữ Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ, còn Bắc Kinh bắt giữ hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor.

Việc nối lại tiếp xúc quốc phòng được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ Thủ tướng Carney đang điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc. Đầu năm nay, Ottawa và Bắc Kinh thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới khi Canada tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Canada nhấn mạnh việc nối lại đối thoại không đồng nghĩa với mở rộng hợp tác quân sự. Theo ông Brown, chính sách của Ottawa đối với Trung Quốc được đặt trong những “hàng rào” rõ ràng, theo đó Canada sẽ tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực, nhưng quốc phòng không nằm trong số này.

Một số ý kiến tại Canada cho rằng việc duy trì kênh liên lạc quân sự với Trung Quốc là cần thiết để quản lý rủi ro và hạn chế nguy cơ tính toán sai hoặc leo thang ngoài ý muốn.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Canada Wayne Eyre thậm chí đề xuất thiết lập kênh liên lạc trực tiếp ở cấp cao hơn nhằm xử lý nhanh các sự cố bất ngờ./.

Tín hiệu tan băng rõ rệt trong quan hệ Trung Quốc-Canada Ngoại trưởng Vương Nghị chuẩn bị thực hiện chuyến thăm Ottawa từ ngày 28-30/5, chuyến công du Canada đầu tiên của một Ngoại trưởng Trung Quốc trong một thập kỷ qua.

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