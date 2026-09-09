Nổ kho vũ khí tại Tây Bắc Syria, ít nhất 14 người thiệt mạng

Cơ quan y tế địa phương Syria cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ nổ tại kho vũ khí tạm thời gần thành phố Sarmada, thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này vào ngày 9/9.

Về phần mình, Cục Truyền thông và Thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Syria cho biết vụ nổ xảy ra tại một kho tạm được dùng để tập kết vũ khí và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Bộ này cho biết một số nhân viên làm việc tại hiện trường đã bị thương, đồng thời nói rằng các đơn vị của họ đang phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh khu vực.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng sau vụ nổ ban đầu, hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại lớn ở khu vực gần kho vũ khí và khiến nhiều phương tiện bốc cháy.

Tổ chức có trụ sở tại Anh này cũng xác nhận có 14 người thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có một số trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.

Các báo cáo trước đó cho thấy vụ nổ xảy ra tại một kho vũ khí dọc theo đường cao tốc Sarmada, gây hỏa hoạn và buộc lực lượng an ninh phải phong tỏa các tuyến đường dẫn đến khu vực này. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra sự việc./.

IAEA cảnh báo về các hoạt động hạt nhân tại Iran và Syria IAEA đã không thể tiếp cận một số cơ sở hạt nhân quan trọng ở Iran từ khi Mỹ-Israel tiến hành không kích Iran vào tháng 6/2025, IAEA đang hối thúc việc cấp quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân này.