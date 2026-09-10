Đời sống

Cháy phà tại Philippines khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 87 người mất tích

Vụ cháy xảy ra tối 9/9 trên phà M/V June Aster, khi tàu đang ở cách bờ khoảng 2,2km, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người vẫn mất tích.

Phương Hoa

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người vẫn mất tích sau khi một chiếc phà bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines, gần một điểm du lịch nổi tiếng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết vụ cháy xảy ra tối 9/9 trên phà M/V June Aster, khi tàu đang ở cách bờ khoảng 2,2km.

Hình ảnh do PCG đăng tải cho thấy chiếc phà bị bao trùm hoàn toàn trong biển lửa.

Theo Đại úy Noemi Cayabyab thuộc PCG, lực lượng cứu hộ đã đưa 42 người lên bờ, gồm 38 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, dựa trên danh sách hành khách và thủy thủ đoàn có tổng cộng 134 người, hiện vẫn còn 87 người chưa được xác định tung tích.

Bà Cayabyab nhấn mạnh số liệu trên là thông tin cập nhật tại thời điểm cứu hộ và có thể thay đổi khi hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục được triển khai.

Bà cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa, đồng thời chưa thể thu thập thông tin đầy đủ từ những người được cứu do chưa thể tiếp xúc và lấy lời khai của họ.

Dữ liệu theo dõi hành trình trên trang MarineTraffic cho thấy phà June Aster khởi hành từ Manila.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy phà #hỏa hoạn Philippines
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