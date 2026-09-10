Triều Tiên kỷ niệm 78 năm Quốc khánh, nhấn mạnh sức mạnh của tinh thần yêu nước

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 9/9, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi người dân nước này phát huy tinh thần yêu nước, tận tụy cống hiến và đoàn kết nhằm thúc đẩy sự phát triển, thịnh vượng của đất nước, nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết ông Kim Jong Un đã có bài phát biểu trong lễ thượng cờ và tuyên thệ trung ương, tổ chức tại Hội trường Quốc hội ở thủ đô Bình Nhưỡng, với sự tham dự của các quan chức cấp cao Đảng, Chính phủ và quân đội.

Ông Kim Jong Un gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các cán bộ, sỹ quan, binh sỹ Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cũng như các tổ chức của người Triều Tiên ở nước ngoài.

Đặc biệt bày tỏ sự biết ơn và kính trọng đối với các chỉ huy và binh sỹ Triều Tiên tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng nhờ tinh thần yêu nước, sự nỗ lực và những đóng góp tận tụy của người dân vì sự phồn vinh của đất nước, việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia đang đến gần hơn, đồng thời năng lực thực hiện các mục tiêu này cũng không ngừng được tăng cường.

Ông Kim Jong Un khẳng định tinh thần yêu nước, phụng sự và trung thành với đất nước của người dân là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của Triều Tiên; đồng thời nhấn mạnh Đảng và Chính phủ cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành trách nhiệm và thúc đẩy những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, đội danh dự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành nghi thức kéo quốc kỳ trước sự chứng kiến của ông Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao Đảng, Chính phủ và quân đội. Các quan chức tham dự sau đó thực hiện nghi thức tuyên thệ thể hiện lòng trung thành với đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sau buổi lễ, ông Kim Jong Un đã gặp gỡ, động viên và chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tầng lớp được mời tham dự hoạt động kỷ niệm, trong đó có những cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất và những người có thành tích đóng góp cho đất nước.

Trước đó, một chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 78 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được tổ chức tại Bình Nhưỡng với sự tham dự của các quan chức Đảng và Chính phủ, các cá nhân tiêu biểu và những người có thành tích xuất sắc.

Cùng ngày, Triều Tiên cũng tổ chức tiệc chiêu đãi tại Cung Văn hóa Nhân dân dành cho các cá nhân tiêu biểu được mời tham dự lễ kỷ niệm. Thủ tướng Pak Thae Song đã có bài phát biểu chúc mừng tại sự kiện./.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nhân kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Pak Thae Song.