Tôn vinh di sản Hồ Chí Minh, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (1950-2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu những dấu ấn hoạt động của Người tại Trung Quốc, đồng thời góp phần lan tỏa tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Chuỗi hoạt động gồm khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”; gặp mặt, tri ân các nhân chứng là kiều bào từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958; sưu tầm lời kể nhân chứng, ảnh tư liệu, hiện vật liên quan đến Người tại Côn Minh và tỉnh Vân Nam; đồng thời giới thiệu một số ấn phẩm sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch xuất bản.

Là hoạt động trọng tâm, triển lãm giới thiệu hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh, trong đó có những tư liệu lần đầu được công bố.

Nội dung trưng bày tập trung khắc họa cuộc đời, sự nghiệp và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; mối quan hệ gắn bó giữa Người với các nhà cách mạng, trí thức và nhân dân Trung Quốc, qua đó làm nổi bật quá trình hình thành, vun đắp và tiếp nối tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc qua các thời kỳ.

Triển lãm được bố cục thành 3 phần. Phần I với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc (1911–1949)” giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng.

Phần II có chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc (1950-1969),” tập trung giới thiệu quá trình hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 và từng bước phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Phần III mang chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững,” giới thiệu quá trình tiếp nối và phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay. Các hình ảnh, tư liệu về hoạt động trao đổi, giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực cho thấy sự kế thừa và phát huy những thành quả do các thế hệ đi trước vun đắp.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung giới thiệu những hình tư liệu quý về Bác. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, phần trưng bày kết nối những giá trị lịch sử với thực tiễn quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, trong đó giới thiệu hình ảnh, tư liệu về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4/2026. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Khu Di tích cũng giới thiệu tới đại biểu và công chúng tại Côn Minh một số ấn phẩm sách, ảnh tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động đối ngoại của Người với các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc; các ấn phẩm giới thiệu về nơi ở và làm việc của Người tại Khu Phủ Chủ tịch.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cho biết triển lãm là hoạt động văn hóa, ngoại giao có ý nghĩa, góp phần giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, qua đó làm rõ hơn những đóng góp của Người trong việc đặt nền móng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Theo ông, thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh được trưng bày, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, từ đó tiếp tục gìn giữ, vun đắp và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển.

Trong khi đó, ông Mã Tri Hành, người dân Trung Quốc, cho biết rất xúc động khi được xem những hình ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm.

Ông cho biết từ nhỏ đã kính trọng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam và được nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Quốc yêu mến, kính trọng.

Theo ông Mã Tri Hành, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian dài hoạt động cách mạng tại Trung Quốc và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Mao Trạch Đông đã góp phần xây dựng cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo nền tảng vững chắc để tình hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước được tiếp nối qua các thế hệ.

Đối với các bạn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, triển lãm không chỉ là dịp tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, mà còn giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, kế thừa và lan tỏa truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, em Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên Đại học Dân tộc Vân Nam, cho biết rất vinh dự và tự hào khi được tham dự chương trình trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển” tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Theo Thu Trang, thông qua những hình ảnh và tư liệu được giới thiệu tại triển lãm, em có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những dấu ấn và tình cảm đặc biệt của Người đối với đất nước và nhân dân Trung Quốc. Mỗi hình ảnh, tư liệu không chỉ có giá trị lịch sử mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước qua các thời kỳ.

Là một sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Vân Nam, Thu Trang cho rằng trải nghiệm này càng có ý nghĩa, giúp em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, kế thừa và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Em bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ hai nước, bằng tri thức, sự chân thành và các hoạt động học tập, giao lưu văn hóa, sẽ tiếp tục trở thành những cầu nối hữu nghị, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển, hướng tới tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở rộng giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó, các giá trị về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển tiếp tục được lan tỏa, góp phần vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới./.

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