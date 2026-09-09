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Điện ảnh Bắc Mỹ trở lại mạnh mẽ trong mùa Hè 2026

Mùa phim Hè 2026 ghi nhận doanh thu khoảng 4,76 tỷ USD tại Mỹ và Canada, vượt kỷ lục năm 2013, cho thấy sức hấp dẫn của màn ảnh rộng vẫn được duy trì trước sự cạnh tranh của các nền tảng trực tuyến.

Thanh Phương
Bom tấn “Spider-Man: Brand New Day” góp phần đưa thị trường điện ảnh Bắc Mỹ trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh.
Bom tấn “Spider-Man: Brand New Day” góp phần đưa thị trường điện ảnh Bắc Mỹ trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh.

Mùa phim Hè 2026 đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng tại các rạp chiếu tại Mỹ và Canada khi doanh thu phòng vé đạt khoảng 4,76 tỷ USD, vượt kỷ lục được thiết lập từ năm 2013.

Hàng loạt "bom tấn" đình đám, từ “Spider-Man: Brand New Day” đến “The Odyssey,” đã góp phần đưa thị trường điện ảnh Bắc Mỹ trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Rentrak công bố trên tạp chí Variety, trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến 7/9, doanh thu vé xem phim tại Bắc Mỹ đạt khoảng 4,76 tỷ USD.

Con số này nhỉnh hơn mức 4,75 tỷ USD của mùa Hè năm 2013 - thời điểm phòng vé bùng nổ với những bộ phim ăn khách như “Iron Man 3,” “Despicable Me 2” “Man of Steel.”

Một dấu hiệu đáng chú ý khác là lần đầu tiên cả 4 tháng cao điểm của mùa phim Hè, từ tháng Năm đến tháng Tám, các phòng vé Bắc Mỹ đều ghi nhận doanh thu vượt 1 tỷ USD mỗi tháng.

Đây là tín hiệu cho thấy sức hút của rạp chiếu đã được duy trì liên tục thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài tuần cao điểm.

Danh sách những bộ phim ăn khách nhất mùa Hè năm nay trải dài từ các thương hiệu hoạt hình quen thuộc đến những dự án điện ảnh lớn. “Toy Story 5,” “The Devil Wears Prada 2,” “Obsession” “Backrooms” đều góp phần tạo nên một mùa phim sôi động.

Dẫn đầu phòng vé là “Spider-Man: Brand New Day,” mang về khoảng 923 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và đạt tổng doanh thu khoảng 2,4 tỷ USD trên toàn cầu tính đến cuối mùa.

Trong khi đó, “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng ghi dấu ấn với 589 triệu USD tại Bắc Mỹ và hơn 1,6 tỷ USD trên toàn thế giới.

Những con số này cho thấy các thương hiệu điện ảnh lớn và những dự án có sức hút đặc biệt vẫn có khả năng kéo khán giả trở lại rạp, trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nền tảng phát trực tuyến.

Tuy nhiên, theo The New York Times, các mức doanh thu phòng vé giữa các năm thường được so sánh theo giá trị danh nghĩa mà chưa tính đến tác động của lạm phát. Nếu điều chỉnh theo mức trượt giá, mức doanh thu 4,76 tỷ USD của mùa Hè 2026 chưa thực sự vượt qua kỷ lục cũ.

Bên cạnh đó, mùa phim năm nay kéo dài khoảng 130 ngày, trong khi mốc so sánh năm 2013 chỉ kéo dài 123 ngày. Vì vậy, dù các con số cho thấy một mùa phim thành công và sức mua của khán giả đang phục hồi mạnh, thị trường vẫn cần thêm những thước đo khác để đánh giá đầy đủ quy mô của sự tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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