Hoa hậu Bảo Ngọc nói gì khi trở về với thành tích Top 6 Miss World 2026?

Sau gần một tháng tranh tài tại Miss World 2026, Bảo Ngọc vừa trở về quê nhà với thành tích Top 6 chung cuộc, đánh dấu kết quả cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này.

Sau đêm chung kết Miss World vừa qua, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa trở về Thành phố Hồ Chí Minh sau gần một tháng tranh tài. Thành tích Top 6 của cô được xem là dấu mốc nổi bật nhất trong lịch sử tham dự Miss World của nhan sắc Việt Nam.

Bảo Ngọc: Niềm tự hào nhan sắc Việt

Nhìn lại hành trình vừa qua, Bảo Ngọc cho biết cô mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt khi được trở thành một phần của Miss World 2026, đồng thời có cơ hội gặp gỡ, kết nối và tạo nên những tình bạn với các đại diện đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

“Một tháng vừa qua với Ngọc là một hành trình rất đặc biệt. Có những thử thách khiến mình phải cố gắng nhiều hơn, nhưng đổi lại là rất nhiều trải nghiệm và kỷ niệm mà Ngọc sẽ nhớ mãi. Điều Ngọc trân trọng nhất là được gặp gỡ rất nhiều người bạn từ khắp nơi trên thế giới và được cùng mọi người trải qua một mùa Miss World thật đẹp tại Việt Nam...,” Bảo Ngọc chia sẻ.

Trước đó, người đẹp Cần Thơ liên tiếp để lại dấu ấn tại các phần thi quan trọng của Miss World 2026. Cô chiến thắng Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương, qua đó giành suất vào Top 40. Bảo Ngọc đồng thời lọt Top 20 Head to Head Challenge, Top 23 Talent và Top 24 Beauty With a Purpose.

Đặc biệt, trong phần thi ứng xử Top 6, Bảo Ngọc nhận câu hỏi từ Miss World 2022 Karolina Bielawska về định nghĩa thành công. Đại diện Việt Nam chọn câu chuyện về cha mẹ, sự cống hiến và khát vọng đóng góp cho cộng đồng để trả lời.

Bảo Ngọc mang bản sắc Việt Nam quảng bá trên sân khấu Miss World 2026. (Ảnh: BTC)

“Cho dù không nối tiếp họ làm nghề y, tôi muốn cống hiến theo một con đường khác. Tôi chọn trở thành nhà hoạch định chính sách và hy vọng của tôi đặt vào những người trẻ - thế hệ sẽ định hình tương lai, hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người,” Bảo Ngọc nói.

Với thành tích Top 6, Bảo Ngọc trở thành đại diện Việt Nam có kết quả cao nhất tại Miss World tính đến nay. Kết quả cũng cho thấy hình ảnh người đẹp Việt Nam tại đấu trường quốc tế ngày càng để lại ấn tượng đậm nét không chỉ qua ngoại hình mà còn bằng năng lực, câu chuyện cá nhân và những hoạt động hướng tới cộng đồng.

Top 3 Miss World trở lại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều qua (ngày 8/9), Top 3 Miss World 2026 gồm Hoa hậu Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica), Á hậu 1 Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha) và Á hậu 2 Taanusiya Chetty (Malaysia) có chuyến thăm trụ sở đơn vị đăng cai mùa giải Miss World lần thứ 73 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, Top 3 giao lưu, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc với các thành viên ban tổ chức cuộc thi tại Việt Nam. Chủ tịch Miss World Vietnam, Thạc sỹ Phạm Kim Dung trực tiếp đón tiếp các người đẹp.

Nhân dịp này, Á hậu 2 Taanusiya Chetty được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, tạo thêm kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu tiên đảm nhận cương vị mới.

Á hậu 2 Taanusiya Chetty nhận món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật từ ban tổ chức cuộc thi tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Miss World 2026 là mùa giải đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng và trải rộng qua nhiều địa phương. Hành trình của 111 thí sinh không chỉ xoay quanh các phần thi mà còn tạo cơ hội để những hình ảnh về cảnh quan, văn hóa, con người và các điểm đến Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Việc đăng cai một sự kiện sắc đẹp có quy mô toàn cầu vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối với ngành du lịch hay lĩnh vực tổ chức sự kiện. Đây còn là dịp để Việt Nam mở rộng khả năng kết nối quốc tế, đưa văn hóa và hình ảnh đất nước đến gần hơn với công chúng toàn cầu thông qua một sân chơi có sức lan tỏa rộng.

Tại đêm chung kết ngày 5/9, Miss World 2026 đã tìm ra ba gương mặt xuất sắc nhất gồm Hoa hậu Joheirry Mola đến từ Cộng hòa Dominica, Á hậu 1 Elisabeth Reynés đến từ Tây Ban Nha và Á hậu 2 Taanusiya Chetty đến từ Malaysia.

Trên cương vị mới, Top 3 sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Miss World trong các hoạt động cộng đồng, xã hội và lan tỏa những giá trị của dự án “Beauty With a Purpose” - Sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Top 3 Miss World cùng đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau đêm chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Với Việt Nam, mùa giải lần thứ 73 khép lại cùng dấu ấn kép: lần đầu đăng cai một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có quy mô lớn, đồng thời chứng kiến đại diện chủ nhà Bảo Ngọc đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World.

Đây là những kết quả góp phần mở rộng cách Việt Nam hiện diện trên bản đồ các sự kiện quốc tế, trong đó văn hóa, con người và điểm đến trở thành một phần quan trọng của câu chuyện quảng bá hình ảnh quốc gia./.

Bảo Ngọc đã “hội nhập nhưng không hòa tan” thế nào ở Miss World lần thứ 73? Từ câu chuyện 1 quốc đảo có thể mất nơi gọi là nhà vì biến đổi khí hậu đến thông điệp “hội nhập nhưng không hòa tan,” Bảo Ngọc mang tới một cách nhìn vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi nhan sắc.