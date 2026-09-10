Việt Nam-Cộng hòa Séc đẩy mạnh kết nối giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, chiều 9/9, Hội nghị bàn tròn Việt Nam-Cộng hòa Séc lần thứ hai về giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức, nhằm đánh giá kết quả hợp tác và xác định các hoạt động, dự án cụ thể trong thời gian tới.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và nghiên cứu hai nước, chuyển từ các hoạt động trao đổi, dự án riêng lẻ sang các quan hệ đối tác lâu dài, hướng tới kết quả cụ thể. Các lĩnh vực tiềm năng gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, sản xuất tiên tiến, năng lượng và công nghệ xanh, công nghệ sinh học.



Theo Đại sứ, việc Việt Nam và Cộng hòa Séc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 1/2025, cùng các thỏa thuận hợp tác về giáo dục, đã tạo động lực mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông David Müller, Tổng vụ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc, khẳng định phía Séc sẵn sàng hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai nước. Ông cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại Đông Nam Á; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 lần đầu đạt khoảng 5 tỷ USD.



Về phía Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đề xuất mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, tăng cường các chương trình học thuật quốc tế, các dự án nghiên cứu và kết nối nhà trường với doanh nghiệp.

Giáo sư, Kỹ sư Petr Sáha, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn CTU, cho biết phía Séc mong muốn mở rộng hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng xanh, hệ thống lưu trữ bằng pin, y tế và công nghệ lưỡng dụng.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu (thứ 2 trái sang) ký biên bản hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị, nhiều văn bản hợp tác đã được ký kết, gồm giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Tomas Bata; Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Nam Séc; Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Kinh tế Praha; Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Đại học Kỹ thuật Séc (CVUT).

Các bên cũng thống nhất bổ sung thành viên tham dự Cuộc thi quốc tế UAV lần thứ 4, dự kiến tổ chức tháng 9/2027, đồng thời thúc đẩy sáng kiến Trung tâm Đổi mới sáng tạo (CVDI), góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước./.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava (KSCM) bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.