Chính trị

Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9.

Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
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