Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026./.
Việt Nam-Thái Lan hướng tới hình mẫu hợp tác trong ASEAN
Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển theo hướng ngày càng sâu sắc, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, trở thành hình mẫu về hợp tác phát triển trong ASEAN.