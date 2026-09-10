Các đại lý Việt Nam bắt đầu nhận đăng ký iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone Duo

Apple vừa tổ chức sự kiện đặc biệt tại Cupertino, Mỹ vào ngày 9/9, tương ứng rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam. Đây là sự kiện đầu tiên của Apple dưới thời CEO John Ternus, với tâm điểm là bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo.

Giá bán ở Việt Nam thế nào?

Khác với những năm trước, Apple năm nay không giới thiệu iPhone 18 bản tiêu chuẩn trong sự kiện tháng 9 mà tập trung vào nhóm sản phẩm cao cấp.

Ngay sau sự kiện, Apple cũng đã cập nhật giá bán chính thức của iPhone thế hệ mới trên Apple Store trực tuyến tại Việt Nam. Theo bảng giá trên website Apple, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,999 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max từ 41,999 triệu đồng. Cả hai mẫu đều có các tùy chọn bộ nhớ 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB.

Giá bán các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên website Apple Việt Nam.

Cụ thể, iPhone 18 Pro có giá lần lượt 38,999 triệu đồng (256 GB), 45,499 triệu đồng (512 GB), 58,499 triệu đồng (1 TB) và 77,999 triệu đồng (2 TB). Với iPhone 18 Pro Max, các mức giá tương ứng là 41,999 triệu đồng, 48,499 triệu đồng, 61,499 triệu đồng và 80,999 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, có giá từ 64,999 triệu đồng cho bản 256 GB. Các phiên bản 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt có giá 71,499 triệu đồng, 84,499 triệu đồng và 103,999 triệu đồng. Như vậy, bản cao cấp nhất của iPhone Duo vượt mốc 100 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các mẫu iPhone truyền thống.

Mức giá của "nhà táo" năm nay khá cao, gây khó khăn cho không ít người dùng muốn sở hữu sản phẩm.

Giá dự kiến iPhone Duo trên website Apple Việt Nam.

Thời gian tín đồ "táo khuyết" đặt mua sản phẩm

Các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam đã bắt đầu đưa thông tin sản phẩm lên website và nhận đăng ký sớm từ người dùng quan tâm.

Trong số các hệ thống được khảo sát, Di Động Việt đã niêm yết khá đầy đủ các mức giá. Theo website của hệ thống, iPhone 18 Pro 256 GB có giá 38,99 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max 256 GB có giá 41,99 triệu đồng. Các mức giá trên cũng tương đồng với giá niêm yết chính thức của Apple tại Việt Nam đối với phần lớn phiên bản. Hệ thống này cũng bắt đầu nhận đặt trước từ 19 giờ ngày 12/9 và nhận hàng từ 8 giờ ngày 18/9.

Trong hình ảnh cập nhật sáng 10/9, CellphoneS đang hiển thị iPhone 18 Pro 256 GB ở mức 38,6 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max 256 GB ở mức 41,57 triệu đồng và iPhone Duo 256 GB ở mức 64,34 triệu đồng.

Sau các khoản ưu đãi được hệ thống thể hiện như thu cũ đổi mới, ưu đãi thanh toán qua thẻ, mức giá thực tế có thể tiếp tục giảm. Chẳng hạn, iPhone 18 Pro 256 GB được hiển thị giá chỉ từ 36,6 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max 256 GB từ 39,57 triệu đồng, trong khi iPhone Duo 256 GB từ 62,34 triệu đồng.

Một số phiên bản dung lượng cao cũng đã xuất hiện trên bảng giá này. iPhone 18 Pro Max 512 GB có giá 48,005 triệu đồng, iPhone 18 Pro 1 TB ở mức 57,905 triệu đồng và iPhone Duo 2 TB ở mức 102,95 triệu đồng trước khi áp dụng các ưu đãi tương ứng.

FPT Shop mới đây đã cập nhật trang đăng ký cho iPhone 18 Pro và Pro Max với giá từ 38,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro 256 GB và 41,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max 256 GB.

FPT Shop cũng đã mở trang riêng dành cho iPhone Duo, niêm yết giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho bản 256 GB.

Theo thông tin trên FPT Shop, chương trình đăng ký nhận thông tin diễn ra từ 0 giờ ngày 10/9 đến 18 giờ 59 phút ngày 12/9. Thời gian đặt cọc bắt đầu từ 19h ngày 12/9, trong khi hệ thống dự kiến giao máy từ 8 giờ ngày 18/9 đối với iPhone 18 Pro và Pro Max.

Năm nay, thế hệ iPhone 18 Pro và Pro Max lần lượt có giá khởi điểm 1.199 USD và 1.299 USD, tăng 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm. Một trong những yếu tố được đề cập là chi phí bộ nhớ tăng mạnh. Đổi lại, Apple tập trung khá nhiều nâng cấp vào nhóm Pro. iPhone 18 Pro và Pro Max sử dụng A20 Pro, kết hợp buồng hơi thế hệ mới, camera chính 48 MP Fusion với khẩu độ thay đổi, cùng các cải tiến về thời lượng pin và khả năng xử lý AI.

Các màu mới của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Apple)

iPhone 18 Pro Max có thời lượng xem video được Apple công bố lên tới 43 giờ, mức cao nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone.

Nếu iPhone 18 Pro và Pro Max là những nâng cấp theo hướng truyền thống, iPhone Duo lại đánh dấu bước thay đổi lớn nhất trong lịch sử dòng iPhone.

Đây là iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch khi mở. Apple cho biết màn hình trong lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, hướng tới trải nghiệm đa nhiệm với khả năng mở các ứng dụng song song.

Thiết bị cũng sử dụng chip A20 Pro, hỗ trợ Apple Pencil và được thiết kế xoay quanh trải nghiệm iOS mới dành cho màn hình gập. Tuy nhiên, iPhone Duo sẽ không mở bán cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và Pro Max. Apple cho biết người dùng Việt Nam có thể đặt trước Duo từ 19h ngày 16/10 và máy bắt đầu có hàng từ 23/10/2026.

Apple có thể xuất xưởng 10 triệu iPhone gập trong năm đầu tiên Sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp này dự kiến ra mắt trong tháng 9/2026, đánh dấu lần đầu tiên Apple tham gia thị trường thiết bị màn hình gập – phân khúc do Samsung khai phá cách đây bảy năm.

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