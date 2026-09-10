Doanh nghiệp công nghệ Việt tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Hanoi MIP Fair 2026

Hanoi MIP Fair 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng, mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với đối tác quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cơ hội xuất khẩu.

Từ robot, thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo và các giải pháp chuyển đổi số, những sản phẩm công nghệ đang trở thành điểm nhấn tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp Hà Nội năm 2026 (Hanoi MIP Fair 2026).

Sự kiện khai mạc ngày 9/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với hơn 2.000 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cùng các viện nghiên cứu và trường đại học.

Điểm đáng chú ý là sự hiện diện ngày càng rõ của các sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Từ những giải pháp phục vụ nhà máy, logistics đến các công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm tiến gần hơn tới những thị trường lớn./.