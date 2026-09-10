Apple ra mắt iPhone gập đầu tiên, mở bán từ ngày 23/10

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tập đoàn Apple ngày 9/9 đã giới thiệu iPhone Duo - mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng - trong sự kiện ra mắt sản phẩm đầu tiên dưới sự điều hành của tân Tổng giám đốc John Ternus, người vừa thay ông Tim Cook từ ngày 1/9.

iPhone Duo có thiết kế dạng quyển sách, với màn hình ngoài 5,4 inch khi gập và màn hình bên trong 7,6 inch khi mở, tương đương với kích thước một quyển hộ chiếu. Apple cho biết đây là màn hình lớn nhất từng được trang bị trên iPhone, đồng thời mẫu máy có thiết kế mỏng nhất của hãng khi mở. Thiết bị được chế tạo bằng titan và sử dụng bản lề được thiết kế riêng.

iPhone Duo sử dụng chip A20 Pro, hệ thống tản nhiệt mới và hai pin, đồng thời hỗ trợ Apple Pencil. Màn hình lớn cho phép người dùng mở và sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng, hướng tới các tác vụ như làm việc, xem nội dung và chơi game. Máy cũng tích hợp các tính năng Apple Intelligence và Siri AI.

Khi buổi livestream ngày 9/9 giới thiệu tính năng mới của các sản phẩm đã có, như AirPod, kéo dài được gần một tiếng, ông Ternus nhắc lại câu đặc trưng mà ông Steve Jobs thường nói trước khi công bố thông tin quan trọng về sản phẩm: “Nhưng thực ra, còn một thứ nữa,” trước khi trình làng iPhone Duo.

Ông nói: “iPhone Duo vừa đem lại kiểu dáng hoàn toàn mới vừa giữ lại mọi thứ quý vị yêu thích và mong đợi ở iPhone. Nó cho quý vị màn hình lớn nhất từ trước tới nay trong số điện thoại iPhone nhưng vẫn dễ dàng nhét vào túi. Nó phản ảnh kỹ thuật vô cùng phức tạp, nhưng khi sử dụng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, và giúp quý vị làm được những việc từng không làm được."

Giá khởi điểm của iPhone Duo là 1.999 USD cho phiên bản dung lượng 256 GB, trở thành mẫu iPhone có giá cao nhất từ trước đến nay.

Apple bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 16/10 và sản phẩm được bán chính thức từ ngày 23/10.

Cùng với iPhone Duo, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max với giá khởi điểm lần lượt 1.199 USD và 1.299 USD. Hai mẫu máy sử dụng chip A20 Pro, được nâng cấp camera và bổ sung các tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có công cụ xác thực hình ảnh nhằm nhận diện nội dung do AI tạo hoặc chỉnh sửa.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên ông Ternus đứng trên sân khấu giới thiệu sản phẩm lớn của Apple kể từ khi tiếp quản vị trí Tổng giám đốc từ ông Tim Cook.

Ông Ternus, trước đây phụ trách bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 1/9 trong khuôn khổ kế hoạch chuyển giao lãnh đạo được công ty công bố hồi tháng Tư.

Việc ra mắt iPhone Duo đưa Apple tham gia thị trường điện thoại gập, lĩnh vực mà các đối thủ như Samsung và Huawei đã phát triển sản phẩm từ nhiều năm qua.

Giới quan sát nhận định đây là một trong những thay đổi thiết kế đáng kể nhất đối với dòng iPhone kể từ iPhone X ra mắt năm 2017./.

iPhone màn hình gập - "vũ khí" mới của Apple Tại sự kiện tổ chức ngày 9/9 tại trụ sở ở Cupertino, bang California (Mỹ), dưới sự điều hành của tân Giám đốc điều hành (CEO) John Ternus, Apple dự kiến ra mắt mẫu iPhone màn hình gập cao cấp.