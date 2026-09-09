iPhone màn hình gập - "vũ khí" mới của Apple

Apple dự kiến ra mắt mẫu iPhone màn hình gập cao cấp tại sự kiện tổ chức ngày 9/9 tại trụ sở ở Cupertino, bang California (Mỹ), trong sự kiện đầu tiên dưới sự điều hành của tân Giám đốc điều hành (CEO) John Ternus.

Đây sẽ là sự thay đổi đáng chú ý nhất đối với dòng sản phẩm chủ lực của Apple kể từ khi hãng loại bỏ nút Home vật lý trên iPhone X năm 2017.

Trong năm tài chính gần nhất, iPhone mang về cho Apple 209,6 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của hãng.

Sự kiện cũng là lần đầu tiên ông Ternus có bài phát biểu chuyên sâu trước công chúng trên cương vị CEO. Trước đây, ông phụ trách mảng phần cứng của Apple nhưng ít xuất hiện trước công chúng, ngoài một số lần giới thiệu sản phẩm và các sáng kiến về phát triển bền vững.

Ông Ternus cũng sẽ cần thuyết phục khách hàng rằng một thiết bị màn hình gập có thể có giá hơn 2.000 USD là sản phẩm đáng mua.

Đây sẽ là mức giá cao nhất từ trước đến nay đối với một thiết bị cầm tay của Apple, thương hiệu lâu nay được biết đến với việc đưa các sản phẩm cao cấp đến thị trường đại chúng.

Samsung Electronics và Huawei Technologies đã bán điện thoại màn hình gập từ năm 2019, nhưng sản phẩm này vẫn chủ yếu được nhóm người đam mê công nghệ sử dụng.

Tuy nhiên, ngay cả với mức giá cao, các công ty nghiên cứu thị trường như IDC dự báo Apple sẽ bán được toàn bộ số iPhone màn hình gập có thể sản xuất và giành 40% thị phần phân khúc này vào cuối năm tới.

Các nhà phân tích cũng cho rằng việc gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập muộn có thể mang lại lợi thế cho Apple, khi hãng có thêm thời gian để giải quyết những thách thức kỹ thuật quan trọng, trong đó có việc phát triển bản lề vừa tinh tế vừa chắc chắn, có thể chịu được việc đóng mở nhiều lần, đồng thời hạn chế nếp gấp xuất hiện trên màn hình tại vị trí có thể gập lại.

Một thách thức còn lại là khả năng chống bụi và nước của thiết bị. Đây là lĩnh vực mà mẫu Pixel 10 Pro Fold mới nhất của Google đã vượt qua các sản phẩm của Samsung nhờ đạt chuẩn IP68, có nghĩa thiết bị có khả năng chống bụi hoàn toàn và có thể ngâm trong nước ở độ sâu 1 mét.

Sự kiện ngày 9/9 cũng được dự báo đánh dấu thay đổi lớn trong lịch trình ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple.

Các nhà phân tích dự kiến Apple sẽ giới thiệu các mẫu đồng hồ mới, nhưng cho rằng hãng sẽ trì hoãn việc cập nhật các mẫu iPhone có giá phải chăng hơn đến mùa Xuân năm sau. Thay vào đó, sự kiện lần này sẽ tập trung vào iPhone màn hình gập mới cùng các dòng iPhone Pro và Pro Max. Thay đổi này nhằm giúp Apple phân bổ doanh số đồng đều hơn trong năm.

Doanh thu của hãng thường tăng mạnh trong quý cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao trong mùa lễ hội tại Mỹ và châu Âu./.

Những kỳ vọng về mẫu điện thoại thông minh iPhone tiếp theo của Apple Trong tuần này, những người yêu thích công nghệ sẽ được chứng kiến mẫu điện thoại thông minh iPhone màn hình gập đầu tiên của tập đoàn công nghệ Apple.