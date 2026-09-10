Điểm đặc biệt gì khiến iPhone Duo là mẫu điện thoại đắt đỏ nhất trong lịch sử của hãng?

Tại sự kiện diễn ra rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó iPhone Duo là tâm điểm chú ý. Đây cũng là sự kiện iPhone lớn đầu tiên dưới sự điều hành của CEO John Ternus, người tiếp quản vị trí từ Tim Cook hồi đầu tháng 9/2026.

Nếu iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục phát triển theo hướng smartphone cao cấp truyền thống, iPhone Duo đánh dấu sự thay đổi đáng kể nhất về thiết kế của iPhone trong nhiều năm qua. Đây là mẫu iPhone đầu tiên có màn hình gập, đồng thời là chiếc iPhone có mức giá cao nhất từ trước đến nay.

iPhone đầu tiên có màn hình gập

Điểm khác biệt lớn nhất của iPhone Duo nằm ở thiết kế hai màn hình. Khi mở hoàn toàn, máy sở hữu màn hình Super Retina XDR 7,6 inch, lớn hơn khoảng 50% so với màn hình của iPhone 18 Pro Max. Khi gập lại, người dùng sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch.

Kích thước 2 màn hình của iPhone Duo.

Apple cho biết màn hình bên trong có độ phân giải cao, hỗ trợ ProMotion và công nghệ Always-On. Màn hình gập cũng được phủ lớp nano-texture nhằm giảm phản xạ ánh sáng và hạn chế cảm nhận về nếp gấp trên bề mặt. Màn hình ngoài sử dụng Ceramic Shield 2, được Apple cho biết có khả năng chống trầy xước cao hơn thế hệ trước.

Duo được thiết kế để có thể sử dụng theo nhiều tư thế. Khi mở, màn hình lớn phù hợp cho xem video, chơi game, chỉnh sửa nội dung hoặc chạy hai ứng dụng cùng lúc. Hệ điều hành iOS 27 được Apple thiết kế lại để tận dụng không gian màn hình này, trong đó có chế độ Split View cho phép hiển thị hai ứng dụng song song.

Người dùng thậm chí có thể mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng, chẳng hạn hai cửa sổ Safari để so sánh nội dung. Đây là một trong những thay đổi quan trọng nhằm biến màn hình gập từ một đặc điểm phần cứng thành trải nghiệm sử dụng khác biệt.

Về vật liệu, iPhone Duo sử dụng khung titan cấp 5, kết hợp Ceramic Shield ở mặt sau. Apple cho biết bản lề của máy được cấu thành từ hơn 100 chi tiết cơ khí, với thiết kế nhằm giữ hai nửa máy ở trạng thái phẳng khi mở và đóng chắc chắn khi gập. Thiết bị đạt chuẩn chống nước và bụi IP68.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Apple loại bỏ Face ID trên Duo. Thay vào đó, cảm biến Touch ID được tích hợp vào nút nguồn ở cạnh máy, có thể sử dụng khi điện thoại đang mở hoặc gập.

iPhone Duo sử dụng chip A20 Pro, cùng dòng chip với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

iPhone Duo sử dụng chip A20 Pro, cùng dòng chip với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Bộ xử lý được sản xuất trên tiến trình 2 nm, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Neural Engine 16 lõi kép.

Theo Apple, CPU của A20 Pro nhanh hơn tới 20% so với A19 Pro, trong khi băng thông bộ nhớ tăng 50%. Duo cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi để duy trì hiệu năng khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hoặc chạy các mô hình AI trực tiếp trên thiết bị.

Không gian bên trong thân máy được tận dụng để bố trí hai viên pin, mỗi viên nằm ở một nửa thân máy. Apple sử dụng hệ thống quản lý năng lượng riêng để điều phối hoạt động của hai viên pin như một hệ thống thống nhất.

Theo công bố, iPhone Duo có thể phát video liên tục tới 31 giờ khi sử dụng màn hình trong và 44 giờ với màn hình ngoài. Máy hỗ trợ sạc nhanh, đạt 50% pin trong khoảng 20 phút khi sử dụng sạc có dây.

iPhone Duo có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.

Dù có thiết kế khác biệt, iPhone Duo vẫn được Apple trang bị hệ thống camera 48 MP Dual Fusion. Camera chính 48 MP hỗ trợ zoom chất lượng quang học 2x, trong khi camera góc siêu rộng 48 MP hỗ trợ chụp macro.

Thiết kế màn hình gập cho phép Apple bổ sung một số tính năng chụp ảnh riêng. Với Duo Preview, người được chụp có thể nhìn thấy khung hình trực tiếp trên màn hình ngoài để tự điều chỉnh tư thế. Smart Take sử dụng AI để nhận biết khi các chủ thể đã vào đúng vị trí trước khi chụp.

Camera trước Center Stage có khả năng tự điều chỉnh khung hình khi người dùng chuyển giữa tư thế ngang và dọc. Máy cũng có camera FaceTime được đặt dưới màn hình trong, chỉ hoạt động khi cần thiết.

Duo hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây với Dolby Vision. Apple cũng bổ sung các công cụ xử lý âm thanh và hình ảnh nhằm phục vụ nhóm người dùng thường xuyên quay, chỉnh sửa và chia sẻ video bằng smartphone.

Giá là một trong những điểm gây chú ý nhất của iPhone Duo. Tại Việt Nam, Apple niêm yết phiên bản 256 GB ở mức 64,999 triệu đồng. Bản 512 GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1 TB là 84,499 triệu đồng và phiên bản cao nhất 2 TB lên tới 103,999 triệu đồng. Như vậy, đây là lần đầu Apple đưa một mẫu iPhone chính hãng tại Việt Nam vượt mốc 100 triệu đồng.

iPhone Duo có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm. Apple cho biết máy bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam từ 19 giờ ngày 16/10 và bán ra từ ngày 23/10.

Mức giá này đưa Duo vào một phân khúc hoàn toàn khác so với các mẫu iPhone thông thường. Ngay cả iPhone 18 Pro Max bản 2 TB cũng có giá thấp hơn đáng kể, ở mức 80,999 triệu đồng tại Việt Nam.

iPhone 18 Pro: tập trung vào nhiếp ảnh

Bên cạnh Duo, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn là những sản phẩm chủ lực của Apple trong thế hệ iPhone mới.

Thiết kế của bộ đôi này không thay đổi quá lớn so với thế hệ trước, nhưng Apple tập trung nâng cấp hệ thống camera. Điểm đáng chú ý nhất là camera chính Fusion 48 MP lần đầu được trang bị khẩu độ biến thiên.

Hệ thống sáu lá khẩu cho phép thay đổi lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để thu nhận nhiều ánh sáng hơn, qua đó cải thiện khả năng chụp đêm. Người dùng cũng có thể can thiệp thủ công vào khẩu độ và tốc độ màn trập thông qua bộ công cụ Pro Controls.

Camera còn được bổ sung các công cụ phục vụ quay video chuyên nghiệp, trong đó có khả năng quay time-lapse 4K với Dolby Vision HDR.

Một tính năng đáng chú ý khác là Apple Reference Image, sử dụng chữ ký mật mã ngay khi ảnh được chụp nhằm xác thực nguồn gốc nội dung. Apple đồng thời hỗ trợ SynthID, tiêu chuẩn nhận diện hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI của Google.

iPhone 18 Pro và Pro Max cũng sử dụng A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm. GPU 7 lõi được Apple công bố có hiệu năng cao hơn 40%, trong khi hệ thống Neural Engine được tăng cường để xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị.

Apple cũng nâng cấp hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi có diện tích lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước. Theo công bố, iPhone 18 Pro có thời lượng phát video lên tới 36 giờ, trong khi 18 Pro Max đạt 45 giờ.

Khả năng sạc nhanh cũng được cải thiện. iPhone 18 Pro có thể đạt 50% pin sau khoảng 15 phút sạc có dây. Với Pro Max, Apple cho biết chỉ cần khoảng 5 phút sạc có dây có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 7 giờ phát video trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

Bộ đôi này cũng là những iPhone đầu tiên sử dụng modem C2 của Apple. Modem mới hỗ trợ mmWave 5G, đồng thời được tối ưu để giảm mức tiêu thụ năng lượng.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max từ 1.299 USD, tăng 100 USD so với thế hệ trước. Cả hai đều có các tùy chọn bộ nhớ 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB. Apple bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 12/9 và bán ra từ ngày 18/9/2026. Nhiều khả năng, Việt Nam, cũng sẽ là thị trường được mở bán sớm giống như năm ngoái.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá từ 38,999 triệu đồng cho bản 256 GB. Các phiên bản 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt có giá từ 45,499 triệu, 58,499 triệu và 77,999 triệu đồng.

iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,999 triệu đồng cho bản 256 GB, 48,499 triệu đồng cho bản 512 GB, 61,499 triệu đồng cho bản 1 TB và cao nhất 80,999 triệu đồng với bộ nhớ 2 TB.

Màu đỏ Burgundy dự kiến sẽ trở thành 'hot trend' của năm nay.

Cả hai model có bốn màu gồm đen, bạc, Băng Thanh và đỏ Burgundy.

Sự xuất hiện của iPhone Duo đánh dấu một thay đổi đáng kể trong chiến lược sản phẩm của Apple. Trong nhiều năm, hãng duy trì thiết kế iPhone tương đối ổn định, tập trung nâng cấp camera, chip, màn hình và phần mềm qua từng thế hệ.

Với iPhone Duo, Apple lần đầu đưa iPhone vào một kiểu thiết kế hoàn toàn khác: điện thoại có thể biến thành một thiết bị màn hình lớn hơn mà không cần tăng đáng kể kích thước khi mang theo.

Tuy nhiên, mức giá từ 64,999 triệu đồng và lên tới 103,999 triệu đồng cũng khiến Duo trở thành mẫu iPhone dành cho nhóm khách hàng cao cấp nhất. Trong khi đó, iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục đóng vai trò những lựa chọn chủ lực dành cho người dùng muốn sở hữu iPhone cao cấp nhưng vẫn giữ thiết kế truyền thống.

Với iPhone Duo, Apple không phải là hãng đầu tiên đưa điện thoại gập ra thị trường, nhưng đây là lần đầu tiên hãng tham gia phân khúc này. Sản phẩm vì vậy được kỳ vọng không chỉ mở rộng danh mục iPhone mà còn có thể tạo thêm động lực cho thị trường smartphone màn hình gập vốn đã có sự hiện diện của Samsung và các nhà sản xuất Trung Quốc.

Bên cạnh dòng iPhone mới, Apple cũng giới thiệu thế hệ Apple Watch và AirPods mới, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị cá nhân. Apple Watch thế hệ mới được nâng cấp về khả năng theo dõi sức khỏe, thời lượng pin và hiệu năng, trong khi AirPods 5 hướng tới trải nghiệm âm thanh cá nhân với thiết kế mới, chất lượng âm thanh được cải thiện và khả năng tích hợp sâu hơn với các tính năng thông minh trên iPhone.

Các sản phẩm mới cho thấy Apple đang tiếp tục phát triển hệ sinh thái theo hướng các thiết bị có thể kết nối và hỗ trợ lẫn nhau, thay vì chỉ đóng vai trò những sản phẩm độc lập. Người dùng có thể chuyển đổi liền mạch giữa iPhone, Apple Watch và AirPods trong các nhu cầu liên lạc, giải trí, theo dõi hoạt động và sử dụng các tính năng AI./.

iPhone 18 Pro dự kiến tăng giá 200 USD khi ra mắt vào tháng 9 Apple được cho là sẽ tăng giá iPhone 18 Pro thêm khoảng 200 USD, trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao và hãng đặt cược vào Apple Intelligence để thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị.