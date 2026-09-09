Cảnh sát biển Việt Nam quyết liệt chống IUU

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), từ ngày 29/8 đến 3/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Lâm Sơn Tùng-Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia-Indonesia.

Tham gia Đoàn công tác còn có Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4.

Thời gian qua, các đơn vị trong toàn Lực lượng đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng quyết liệt tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh.

Đoàn công tác kiểm tra các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. (Ảnh: Đức Tĩnh)

Lực lượng chức năng Cảnh sát biển Việt Nam đã tuyên truyền trực tiếp cho 772 lượt tàu/5.639 lượt thuyền viên, tuyên truyền qua máy nghề cá cho 5.649 lượt/3.120 lượt tàu/21.812 lượt thuyền viên hoạt động trên biển với nội dung nhấn mạnh vào các quy định xử phạt nghiêm khắc như phạt tiền, phạt tù, tịch thu phương tiện; đồng thời phát hơn 3.100 tờ rơi, sổ tay pháp luật và tặng hơn 700 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Quá trình cơ động tuần tra, kiểm soát, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra 2 tàu Cảnh sát biển, 3 tàu Kiểm ngư, 2 tàu thuộc Hải đội Dân quân thường trực đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên thực địa. Đoàn công tác biểu dương những kết quả và tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực, trực canh quan sát, theo dõi đầy đủ mục tiêu rõ ràng.

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Lâm Sơn Tùng yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các tàu tiếp tục thực hiện nghiêm mọi chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên thực địa để thực hiện tốt nhiệm vụ đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU; chủ động huấn luyện bổ sung, học bù, học vét đảm bảo đúng kế hoạch đã xác định; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán ma túy trên biển; tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân," kịp thời phát hiện, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển trong điều kiện thời tiết phức tạp; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đoàn công tác kiểm tra, tặng quà động viên ngư dân. (Ảnh: Đức Tĩnh)

Dịp này, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã kiểm tra ngẫu nhiên một số tàu cá đang hoạt động tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia-Indonesia. Qua kiểm tra cho thấy, các tàu cá cơ bản chấp hành nghiêm quy định về chống IUU. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cho thuyền trưởng và các thuyền viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác thủy, hải sản.

Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, phổ biến quy định chống khai thác IUU; quyết liệt khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao cơ hội gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu./.

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