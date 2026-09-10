Cảnh báo dông, lốc, sét ở Hà Nội, nguy cơ lũ quét, sạt lở tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực Ứng Hoà, Vân Đình, Hoà Xá, Mỹ Đức, Hương Sơn thuộc thành phố Hà Nội.

Dự báo từ nay đến khoảng 11 giờ ngày 10/9, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Ứng Hoà, Vân Đình, Hoà Xá, Mỹ Đức, Hương Sơn, Chuyên Mỹ, Hồng Sơn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 8 giờ 40 phút đến 13 giờ 40 phút ngày 10/9, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Nghệ An có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Hà Tĩnh có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Anh Sơn, Bạch Ngọc, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Hồng, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Kim Bảng, Lương Sơn, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Quàng, Nga My, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Quang Đồng, Quế Phong, Tân An, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Vạn An, Vân Du, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Xuân (tỉnh Nghệ An).

Đối với tỉnh Hà Tĩnh gồm các xã, phường: Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Vũ Quang.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 6 giờ đến 7 giờ ngày 10/9, khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to như: Hưng Nguyên 41,8mm (Nghệ An); Sơn Thuỷ 32,4mm (Hà Tĩnh);...



Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thời tiết ngày 10/9: Mưa lớn diện rộng, Bắc bộ chuyển mát Ngày 10/9, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa và làm thời tiết chuyển mát, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ.

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