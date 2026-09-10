Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành từ đêm 11/9

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).

Cụ thể phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành như sau: Các phương tiện có nhu cầu từ đường Giảng Võ đi đường Vành đai 1 (hướng đường Nguyễn Chí Thanh): đi thẳng qua nút và rẽ phải vào đường Vành đai 1 đi Nguyễn Chí Thanh.

Các phương tiện có nhu cầu từ đường Vành đai 1 đi Hào Nam-Hoàng Cầu rẽ phải liên tục vào đường Láng Hạ quay đầu tại các điểm mở dải phân cách đường Láng Hạ để rẽ phải đi Hào Nam-Hoàng Cầu. Các phương tiện có nhu cầu từ Láng Hạ đi Giảng Võ: đi thẳng qua nút giao để đi Giảng Võ.

Trong phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cũng cấm các phương tiện ôtô từ trung tâm nút đi vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam-Hoàng Cầu; đồng thời khôi phục biển BRT trên đường Láng Hạ hướng đi Láng để phù hợp phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian rào chắn tại nút giao để nhân dân và người điều khiển phương tiện giao thông được biết, chấp hành.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cũng chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Cùng với đó, Ban xây dựng kế hoạch và phương án triển khai rào chắn thi công các giai đoạn tiếp theo trình Sở Xây dựng xem xét, thống nhất trước khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực.

Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường. Rà soát, đề xuất phương án và tiến độ rào chắn trên toàn tuyến để phù hợp với hiện trạng hạ tầng giao thông và tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi...) tại công trường; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào. Có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công. Các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Trường hợp di chuyển theo khung giờ khác phải được cấp phép theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, phường Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Song song với đó, lực lượng chức năng của phường tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Điều chỉnh giao thông, thông xe tạm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục Phương án tổ chức giao thông mới được Hà Nội triển khai từ ngày 2/9 tại tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, với nhiều hướng lưu thông được điều chỉnh, phân luồng theo hiện trạng thi công.