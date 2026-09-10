Gia Lai: Đôn đốc các trường khắc phục hạn chế, bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học

Qua công tác thanh tra tại 45 trường công lập ở tỉnh Gia Lai đã chỉ ra nhiều tồn tại trong tổ chức hoạt động giảng dạy, bố trí, sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên chưa đạt chuẩn hoặc được bố trí chưa phù hợp chuyên môn, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu và việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chưa đầy đủ vẫn xảy ra tại nhiều trường.

Theo Kết luận thanh tra số 30/KL-TTT ngày 27/8/2026, Thanh tra tỉnh Gia Lai thanh tra việc chấp hành các quy định về chương trình giáo dục phổ thông; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trong thời kỳ 2021-2025 tại 21 trường trên địa bàn phường Bồng Sơn và xã Đak Đoa.

Kết luận số 31/KL-TTT cùng ngày được thực hiện tại 24 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc phường Quy Nhơn Nam và phường Diên Hồng, trong giai đoạn 2021-2025. Một vấn đề nổi lên là điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức dạy học chưa đồng đều giữa các trường.

Tại 24 trường thuộc phường Quy Nhơn Nam và phường Diên Hồng, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định một số trường chưa bảo đảm cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu; có trường chưa có khu trải nghiệm cho trẻ, học sinh; máy vi tính phục vụ môn Tin học thường xuyên hư hỏng.

Một số trường còn thiếu giáo viên, nhân viên, dẫn đến chưa đủ nhân lực để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cũng còn những điểm chưa phù hợp.

Một số lớp mẫu giáo 5-6 tuổi có số trẻ vượt mức tối đa; có trường phân công giáo viên giảng dạy không đúng chuyên môn đào tạo hoặc việc bố trí chưa bảo đảm tính công bằng. Một số trường chưa thực hiện giảm định mức 2 tiết/tuần đối với giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu.

Những hạn chế tương tự được ghi nhận tại 21 trường ở phường Bồng Sơn và xã Đak Đoa. Một số trường thiếu giáo viên, nhân viên; có giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo hoặc được phân công giảng dạy không đúng chuyên môn.

Cơ sở vật chất tại một số trường chưa đáp ứng yêu cầu, còn thiếu phòng học, phòng chức năng, phòng phục vụ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật; một số phòng học xuống cấp, thiếu khu sinh hoạt trải nghiệm và thiết bị dạy học tối thiểu.

Đáng chú ý, thiết bị phục vụ môn Tin học tại một số trường thường xuyên hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa kịp thời. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện dạy và học mà còn đặt ra yêu cầu phải rà soát, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất khi các trường triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về tài sản công, một số cơ sở có cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thiết bị hoặc thiết bị đã hết niên hạn sử dụng nhưng chưa được bổ sung, thay thế.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, đánh giá học sinh còn tồn tại những vấn đề liên quan trực tiếp đến tính chính xác, khách quan và bảo mật của đề kiểm tra.

Tại một số trường, giáo viên ra đề chưa có văn bản cam kết về tính khách quan, bảo mật, chính xác; đề kiểm tra được phôtô bên ngoài nhà trường. Một số trường chưa tổ chức phản biện, thống nhất ma trận và đề kiểm tra trong tổ chuyên môn; có trường để giáo viên gửi đề qua Zalo, không bảo đảm yêu cầu bảo mật.

Công tác kiểm tra nội bộ ở một số trường cũng chưa thực sự hiệu quả; có trường phát hiện tồn tại qua kiểm tra nhưng chưa theo dõi, đôn đốc việc khắc phục; một số giáo viên ghi chép sổ sách chưa đầy đủ; hiệu trưởng kiểm tra định kỳ nhưng chưa ghi nhận xét, đánh giá theo quy định.

Ngoài ra, trong quản lý người lao động, thanh tra phát hiện một số trường ký hợp đồng lao động đối với nhân viên bảo vệ nhiều lần theo hình thức hợp đồng xác định thời hạn với cùng một người lao động, chưa phù hợp quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, những tồn tại trên xuất phát chủ yếu từ việc một số hiệu trưởng chưa quản lý chặt chẽ hoạt động dạy học, đội ngũ và việc thực hiện các chế độ, chính sách; công tác tham mưu, đề xuất của một số tập thể, cá nhân còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc của cơ quan quản lý giáo dục cấp huyện trước đây và Ủy ban Nhân dân các địa phương đối với nhà trường có thời điểm chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Thanh tra tỉnh yêu cầu các trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; khẩn trương khắc phục các tồn tại; tăng cường kiểm tra nội bộ; bố trí giáo viên đúng chuyên môn; bảo đảm an toàn, bảo mật trong in sao đề kiểm tra; thực hiện nghiêm việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Ủy ban Nhân dân các phường có liên quan chỉ đạo nhà trường rà soát đội ngũ, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị để xây dựng kế hoạch đầu tư; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các trường khắc phục hạn chế và bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thống nhất với Kết luận thanh tra số 30/KL-TTT tại Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 4/9/2026 và Kết luận số 31/KL-TTT tại Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 3/9/2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Chánh Thanh tra tỉnh được giao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra./.

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