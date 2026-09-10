Kỳ thú Đá Voi Mẹ với truyền thuyết về tình yêu giữa đại ngàn Đắk Lắk

Giữa thung lũng xanh thẳm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đá Voi Mẹ - nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km theo Quốc lộ 27 - là tảng đá nguyên khối tự nhiên lớn nhất Việt Nam, với vẻ hoang sơ, huyền bí được bao quanh bởi không gian thiên nhiên bao la, tạo nên vẻ đẹp độc đáo không nơi nào có được.

Vẻ đẹp kỳ vĩ cùng truyền thuyết ly kỳ

Nằm giữa một thung lũng nhỏ bằng phẳng trên địa bàn xã Yang Tao cách Thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km về phía nam, núi đá Yang Tao hay còn được biết tới với cái tên núi Đá Voi Mẹ là một khối đá khổng lồ với chu vi ước chừng 500 m, dài 200 m và có độ cao 50 m. Đây được coi là tảng đá nguyên khối lớn nhất tại Việt Nam.

Với tạo hình như một chú voi khổng lồ nằm tựa lưng vào đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Chính dáng “nằm” đặc biệt của chú Voi Mẹ này đã gắn cho nó biết bao câu chuyện vừa thú vị, vừa thần bí.

Người ta nói, đá Voi Mẹ thực chất là một chú voi thần của đại ngàn, bước ra từ dãy Chư Yang Sin hùng vĩ phía sau và ở đó để bảo vệ núi rừng. Người dân quanh vùng cũng nói, Voi Mẹ như vị thần rừng che chở cho cuộc sống bình yên của họ. Chính vì thế, núi Voi Mẹ luôn được bảo vệ cẩn thận không cho ai xâm phạm.

Nhưng cũng có câu chuyện gắn với ngọn núi Voi Cha ở cách đó không xa về một chuyện tình đẹp giữa Voi Cha, Voi Mẹ. Người ta kể rằng, chỉ sau một đêm, Voi Cha đã quay đầu về phía Voi Mẹ để tìm người vợ của mình. Thậm chí, người ta còn quả quyết rằng hai ngọn núi này đang di chuyển dần về phía nhau khiến cho nó trở thành một biểu tượng của tình yêu đôi lứa. Không ít những cặp đôi đã cùng dắt tay nhau lên đỉnh núi Voi Mẹ thề nguyền để minh chứng cho tình yêu của mình. Còn những người gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thì không ngần ngại tìm đến để thổ lộ tâm tình mong “thần” có thể lắng nghe và thấu hiểu.

Chinh phục đỉnh Đá Voi Mẹ ngắm toàn cảnh đại ngàn

Đá Voi Mẹ mang hình dáng uốn lượn nhấp nhô giống như lưng của một chú voi khổng lồ đang nằm phục giữa thung lũng. Toàn bộ khối đá có sắc xám trầm mặc, bề mặt phủ đầy những vệt thời gian và rêu phong qua hàng triệu năm lịch sử.

Mặc dù không quá cao nhưng núi Đá Voi Mẹ cũng không phải là địa điểm dễ dàng chinh phục. Những mép đá trơ trọi của ngọn núi tạo ra những thách thức không nhỏ với người leo núi, đặc biệt trong những ngày gió lớn.

Tuy nhiên, lên tới đỉnh, từ độ cao 50 m, khi không gian thoáng đãng mở ra trước mắt, thì cũng là lúc một khoảng trời Tây Nguyên thu vào trong tầm mắt. Phía sau lưng Voi Mẹ là đại ngàn hùng vĩ, xung quanh là những cánh đồng và vườn cây xanh mát, xa xa hồ Yang Reh yên bình nằm dưới chân dãy núi Chu Yang Sin nóc nhà của Tây Nguyên cao vời vợi nơi Voi Cha đang nằm.

Kinh nghiệm tham quan Đá Voi Mẹ trọn vẹn

Đá Voi Mẹ lý tưởng nhất để tham quan là vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trùng với mùa khô của Tây Nguyên. Lúc này thời tiết nắng đẹp, bầu trời trong xanh và mặt đá hoàn toàn khô ráo, giúp việc leo lên đỉnh diễn ra an toàn và thuận tiện.

Tham quan du lịch Đá Voi Mẹ đòi hỏi du khách cần chuẩn bị một đôi giày thể thao có độ bám tốt để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi leo trèo. Bên cạnh đó, việc chọn trang phục thoải mái, mang theo mũ, kem chống nắng và nước uống là điều vô cùng cần thiết.

Đá Voi Mẹ không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn mà còn là điểm đến mang giá trị tâm linh thiêng liêng đối với người dân địa phương. Do đó, khi tới đây tham quan, việc giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi và giữ thái độ tôn trọng với văn hóa bản địa là điều hết sức quan trọng.

Việc chung tay bảo vệ môi trường xung quanh sẽ giúp thắng cảnh này luôn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ rạng rỡ theo thời gian. Đá Voi Mẹ không chỉ đơn thuần là một tảng đá nguyên khối kỷ lục mà còn là niềm tự hào kiêu hãnh của du lịch Tây Nguyên.

Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ cánh rừng ngập nước nguyên sơ duy nhất ở Đắk Lắk Sự giao hòa giữa nước và rừng, giữa hoang sơ và đa dạng sinh học đã tạo nên một hệ sinh thái đặc sắc của khu rừng ngập nước Bầu Đá tại xã Hòa Thịnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

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