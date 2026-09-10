Gỡ vướng quỹ đất, thủ tục để hoàn thành 10.000 căn nhà ở xã hội tại Phú Thọ

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn thông tin, để tiếp tục hoàn thành mục tiêu 10.000 căn nhà ở xã hội, tỉnh đang yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian thẩm định quy hoạch, thiết kế, cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền. Các địa phương phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch nếu cần thiết, bảo đảm các dự án nhà ở xã hội được triển khai đúng quy hoạch và đồng bộ hạ tầng.

Phú Thọ đang nghiên cứu cơ chế ưu đãi đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án; phối hợp với ngành ngân hàng tạo điều kiện để chủ đầu tư và người mua tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi.

Đối với dự án đang thi công, chủ đầu tư phải ưu tiên nguồn vốn, bảo đảm giải ngân kịp thời cho nhà thầu; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và xây dựng tiến độ thi công chi tiết theo tuần, tháng để duy trì công trường liên tục.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; phân loại rõ nguyên nhân chậm và kiên quyết xử lý, hoặc tham mưu thu hồi đối với dự án chậm do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư.

Đối với dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phải phối hợp chính quyền địa phương hoàn tất điều tra, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển kinh phí theo quy định. Với dự án đã có mặt bằng, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thi công thực chất, không để xảy ra tình trạng “đất sạch nhưng dự án vẫn chậm.”

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, hiện ngành đang tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công thêm các dự án mới.

Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình xét duyệt đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, không để xảy ra trục lợi chính sách, đầu cơ, thổi giá. Đồng thời cùng với UBND các xã, phường phối hợp quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và xác nhận đúng đối tượng, điều kiện thu nhập của người đăng ký.

Sở cũng nghiên cứu đề xuất khung giá nhà cho thuê, khung giá vận hành chung cư; đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án xử lý đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở có đề xuất nộp tiền thay thế nghĩa vụ bố trí đất nhà ở xã hội hoặc bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Với mục tiêu hoàn thành 10.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Phú Thọ đang chuyển mạnh từ việc tháo gỡ từng dự án sang tổ chức triển khai đồng bộ từ quy hoạch, quỹ đất, thủ tục, vốn đến thi công và kiểm soát tiến độ.

Việc phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất, đưa các dự án đủ điều kiện sớm khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng sau hợp nhất.

Sau hợp nhất, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn Phú Thọ tiếp tục gia tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, đô thị tập trung đông người lao động. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 10.000 căn trong năm 2026 và 64.400 căn đến năm 2030, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục, vốn và tiến độ để tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh hiện có 23 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với tổng quy mô khoảng 17.447 căn hộ. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã khởi công 12 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với quy mô 11.952 căn, hiện đã hoàn thành với khoảng 3.900 căn hộ đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2026 đã khởi công 4 dự án với 2.310 căn, dự kiến đến cuối năm tiếp tục khởi công thêm 10 dự án với tổng số 6.916 căn./.

Gỡ “điểm nghẽn” để Phú Thọ hiện thực hóa mục tiêu 64.000 căn nhà ở xã hội Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hơn 64.000 căn nhà ở xã hội trước năm 2030, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế và nguồn lực.

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