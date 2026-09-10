Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam diễn ra từ ngày 15-16/9

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 15-16/9.

Với phương châm “Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển." Đại hội có sự tham dự của hơn 460 đại biểu chính thức.

Thông tin tại họp báo sáng 10/9, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là nguồn động lực để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của đất nước.

Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được triển khai công phu, lấy ý kiến rộng rãi từ các địa phương và các cấp Hội. Đến nay, hệ thống văn kiện cơ bản hoàn tất, tạo cơ sở để Đại hội diễn ra đúng kế hoạch và đạt các mục tiêu đề ra.

Đề cập định hướng phát triển Hội trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng cần tiếp tục đổi mới nhận thức về vai trò của người cao tuổi trong xã hội. Theo đó, người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc, còn là nguồn lực quan trọng, có nhiều kinh nghiệm, tri thức và khả năng đóng góp cho xã hội.

Hiện cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 9 triệu người vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, 455.267 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho 10 triệu lao động, nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng. Đây là lực lượng có tiềm năng lớn, cần tiếp tục tạo điều kiện để phát huy vai trò trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian tới, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Hội Người cao tuổi Việt Nam dự kiến xây dựng chương trình hành động về phát triển "kinh tế bạc." Đây là hướng tiếp cận nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng của người cao tuổi, đồng thời đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Theo chương trình Đại hội, sáng 14/9, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Chiều cùng ngày, Đại hội tổ chức phiên trù bị. Sáng 15/9, Đại hội khai mạc chính thức.

2026-2031 là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đây là thời điểm Hội đứng trước những vận hội lớn để bứt phá trong bối cảnh già hóa dân số tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Nhiệm kỳ này, Hội Người Cao tuổi Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, phải bứt phá mạnh mẽ hơn trong việc phát huy vai trò, biến kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của quốc gia.

Phát huy 85 năm truyền thống người cao tuổi Việt Nam, với ý chí quyết tâm, khát vọng, cán bộ, hội viên, người cao tuổi cả nước vững tin bước vào nhiệm kỳ mới; nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Tạo chuyển biến rõ nét trong tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031" góp phần thích ứng hiệu quả với già hóa dân số, giảm áp lực an sinh xã hội và sức ép thiếu hụt lao động.