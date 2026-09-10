Lâm Đồng: Bàn giao hơn 3.600 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Sáng 10/9, tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương trước khi đưa 3.625 mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết những mẫu sinh phẩm hài cốt của các liệt sỹ được đưa đi giám định ADN mang theo hy vọng của nhiều gia đình đã chờ đợi nhiều năm, đồng thời thể hiện tình cảm của đồng đội và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sỹ là một cuộc chạy đua với thời gian. Khi những người mẹ, người anh, người em của liệt sỹ ngày một già yếu đi, công tác giám định ADN lại càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân, sẽ có nhiều cuộc "đoàn tụ" linh thiêng trong thời gian tới, để các anh được an nghỉ trong lòng đất mẹ với chính tên tuổi của mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), toàn bộ 3.625 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin đã được các lực lượng tổ chức khai quật, thu nhận tại 11 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Quá trình khai quật, lấy mẫu và số hóa thông tin được triển khai khoa học, cẩn trọng, bảo đảm tính chính xác và sự tôn nghiêm.

Để bảo đảm đúng quy trình, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Hồ sơ, biên bản bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, chính xác; các mẫu được bảo quản an toàn trong suốt quá trình vận chuyển và bàn giao.

Sau hơn 2 tháng triển khai, từ ngày 3/6 đến 11/8, các lực lượng chức năng đã khai quật 4.776 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã thu nhận 3.625 mẫu, đạt 75,9%; có 1.151 phần mộ không lấy được mẫu sinh phẩm hoặc mẫu không đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Đặc biệt, Chiến dịch hoàn thành sớm 3 tháng so với thời gian dự kiến, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng tham gia, đồng thời cho thấy quyết tâm của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phát động. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.

Vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt để giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ Trưa ngày 21/8/2026, tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) diễn ra Lễ bàn giao hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt các liệt sỹ từ Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.