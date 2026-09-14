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IPhone 18 Pro Max "cháy hàng", người Việt bỏ hàng trăm tỷ đồng đặt cọc

Từ 19h ngày 12/9, Apple và các đại lý ủy quyền mở đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam. Chỉ ít phút sau, iPhone 18 Pro Max trên Apple Store Online hết hàng.

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IPhone 18 Pro Max "cháy hàng", người Việt bỏ hàng trăm tỷ đồng đặt cọc
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Bản tin 60s ngày 14/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

IPhone 18 Pro Max cháy hàng, người Việt bỏ hàng trăm tỷ đồng đặt cọc.

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(Vietnam+)
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