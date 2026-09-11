Điện thoại màn hình gập của Apple mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất Nhật Bản

Việc Apple gia nhập thị trường điện thoại thông minh màn hình gập với sản phẩm iPhone Duo có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà cung cấp Nhật Bản, những người đã nỗ lực từ thời điện thoại phổ thông để làm cho vật liệu và linh kiện nhỏ gọn và nhẹ hơn.

Khung máy mỏng của các thiết bị cầm tay dạng gập khiến không gian dành cho các linh kiện bị hạn chế, và màn hình cùng các bộ phận khác cần phải chịu được việc uốn cong nhiều lần. Điều này đồng nghĩa với việc cần có các linh kiện mỏng hơn và bền hơn.

Trong thời kỳ bùng nổ điện thoại phổ thông tại Nhật Bản vào đầu những năm 2000, các nhà sản xuất như NEC đã cạnh tranh dựa trên những tiến bộ này. Mạch in linh hoạt và các công nghệ cho phép tích hợp nhiều linh kiện hơn vào không gian nhỏ hơn đã hỗ trợ sự phát triển của điện thoại cầm tay.

Nitto Denko đang đẩy mạnh sản xuất chất kết dính trong suốt quang học (OCA), được sử dụng cho màn hình điốt phát quang hữu cơ và lớp kính phủ bảo vệ chúng. Công ty đang đầu tư 39 tỷ yen (253 triệu USD) vào một nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động từ năm tài chính 2028, chuyên sản xuất OCA cũng như băng keo tách điện, dùng để giữ pin cố định.

Số lượng công ty trên toàn thế giới có khả năng sản xuất OCA hàng loạt vẫn còn hạn chế. Mặc dù Nitto Denko chưa tiết lộ liệu họ có nhận được đơn đặt hàng từ Apple hay không, nhưng họ vẫn cung cấp OCA cho các nhà sản xuất Trung Quốc.

Chủ tịch Tatsuya Akagi cho biết: “Chúng tôi đang ở vị thế mà các nhà sản xuất điện thoại thông minh cao cấp tìm đến.” Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu sản phẩm OCA trong vòng 5 năm tới.

Samsung Electronics là một trong những nhà sản xuất tấm nền OLED dẻo hàng đầu. Đối với kính bảo vệ, nhu cầu dự kiến sẽ tăng cao đối với các tấm nền có thể uốn cong, mỏng hơn cả sợi tóc. Corning của Mỹ và Schott của Đức là hai tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực này, nhưng Nippon Electric Glass đã phát triển loại kính có độ bền cao và đang khai thác nhu cầu từ khách hàng Trung Quốc.

Mặc dù các công ty Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) kiểm soát phần lớn thị trường bản lề điện thoại gập, Nhật Bản lại có vị thế vững chắc trong các vật liệu liên quan. JX Advanced Metals cho biết họ đã nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với lá đồng dùng cho mạch in linh hoạt, loại mạch mà điện thoại thông minh gập chứa nhiều hơn trên mỗi thiết bị.

Hãng sản xuất vật liệu bán dẫn JSR đang phát triển nhiều loại vật liệu khác nhau có khả năng chịu được uốn cong để tăng nguồn cung cấp màng cách điện cho các tấm cảm ứng điện thoại gập.

TDK đang chuyển sang sản xuất hàng loạt pin điện thoại thông minh thế hệ tiếp theo có mật độ năng lượng cao, dự đoán nhu cầu sẽ tăng cao để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của điện thoại thông minh dạng gập do màn hình lớn hơn và khả năng chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Theo Yoshio Tamura, Giám đốc phụ trách Nhật Bản của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu dự kiến sẽ tăng 24% trong năm nay, lên 24,3 triệu chiếc. Công ty này dự đoán Apple sẽ xuất xưởng tới 6 triệu chiếc iPhone Duo mới, trở thành động lực lớn thứ 2 của thị trường sau Samsung.

Thị trường hiện tại chủ yếu tập trung vào Samsung và Huawei Technologies, hai công ty có chuỗi cung ứng mạnh mẽ tại quê nhà Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo ông Tamura: “Việc Apple gia nhập thị trường, với mạng lưới cung ứng rộng khắp, sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà sản xuất Nhật Bản”./.

Điểm đặc biệt gì khiến iPhone Duo là mẫu điện thoại đắt đỏ nhất trong lịch sử của hãng? Apple chính thức ra mắt iPhone Duo màn hình gập đầu tiên của hãng, với thiết kế mới, màn hình 7,6 inch khi mở và giá bán cao nhất lịch sử iPhone, lên tới gần 104 triệu đồng cho phiên bản 2 TB