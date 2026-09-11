Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều 10/9 (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris.

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón.

Những năm qua, quan hệ Việt-Pháp có chiều sâu đặc biệt, được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng. Vượt qua những thăng trầm của lịch sử, hai nước đã xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau được vun đắp qua nhiều thế hệ chính là tài sản chiến lược của hai nước. Để tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương, các lĩnh vực hợp tác truyền thống như văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và khoa học cần gắn kết chặt chẽ hơn với những động lực phát triển mới như công nghệ số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn.

Hai nước cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng của đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Pháp, tạo điều kiện để nguồn lực này đóng góp trực tiếp vào các đột phá chiến lược của đất nước; phát huy hiệu quả những nền tảng xã hội và nhân văn sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và được tiếp nối qua các thế hệ./.

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