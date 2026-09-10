Thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất giữa thủ đô Hà Nội với các địa phương Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nga, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã triển khai một số hoạt động đối ngoại song phương nhằm thúc đẩy toàn diện, thực chất quan hệ hợp tác với thủ đô Moskva, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga và thành phố Saint Petersburg, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác trọng tâm về hạ tầng đô thị, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và thu hút đầu tư.

Củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô Hà Nội và Moskva

Nhằm tiếp tục rà soát toàn diện việc triển khai Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2027 giữa hai thủ đô, ngày 9/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đoàn đã có buổi làm việc chính thức với đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Moskva.

Cuộc họp tập trung trao đổi sâu rộng về các định hướng hợp tác trọng tâm trong giai đoạn mới, đặc biệt là phát triển giao thông đô thị, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, thương mại-đầu tư và giao lưu văn hóa.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án "Ngôi nhà Moskva tại Hà Nội" cho Phó Thị trưởng Moskva Alexander Gorbenko. Đây là bước đi hiện thực hóa các cam kết tại Thỏa thuận hợp tác giữa hai thủ đô từ năm 2008.

Sự kiện này không chỉ ghi nhận kết quả thiết thực trong việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tồn tại kéo dài, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết tâm chính trị rất cao của thành phố Hà Nội trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Nga.

Việc triển khai Dự án "Ngôi nhà Moskva tại Hà Nội" không chỉ đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và đối tác Nga, mà còn tạo động lực mới, nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Moskva lên chiều sâu thực chất.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Phó Thị trưởng thành phố Moskva Alexander Gorbenko. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai thành phố đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về việc phát triển hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Moskva về giao thông đường sắt đô thị.

Hai bên thống nhất đây là nội dung hợp tác quan trọng và cần thiết phải thiết lập kênh phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của hai thủ đô để xác lập một khung hợp tác chiến lược nhằm tận dụng kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến của Nga trong việc tham gia đầu tư, thiết kế và vận hành hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Chính quyền thành phố Moskva khẳng định sẽ sớm thông tin chính thức cho thành phố Hà Nội về khung hợp tác và các vấn đề trọng tâm trong hợp tác hạ tầng giao thông giữa hai thủ đô.

Thông qua nỗ lực tích cực chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án, Hà Nội khẳng định cam kết nhất quán về một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài.

Mở rộng kết nối, tạo đột phá hợp tác với Cộng hòa Tatarstan

Cùng ngày, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã làm việc với Phó Thủ tướng Cộng hòa Tatarstan Oleg Korobchenko trong nỗ lực đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại chính trị cấp địa phương.

Cộng hòa Tatarstan là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo phát triển năng động hàng đầu của Nga.

Trên nền tảng kết nối và các hoạt động hợp tác đã được triển khai trong thời gian qua, hai địa phương đang đứng trước cơ hội to lớn để bứt phá, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, công nghiệp chế tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên trong giai đoạn phát triển mới.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai bên đã thảo luận, thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Cộng hòa Tatarstan.

Trọng tâm hợp tác hướng vào các lĩnh vực mũi nhọn mà Cộng hòa Tatarstan có thế mạnh và Hà Nội có nhu cầu phát triển, bao gồm kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa và phát triển du lịch.

Thủ đô Hà Nội và Chính phủ Cộng hòa Tatarstan ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: TTXVN phát)

Điểm nhấn quan trọng của chuyến làm việc là Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền Cộng hòa Tatarstan. Văn kiện này tạo tiền đề quan trọng để hai bên triển khai các chương trình, dự án hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Việc ký kết Bản ghi nhớ trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao là dịp quan trọng nhằm cụ thể hoá định hướng hợp tác cấp địa phương của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như triển khai hiệu quả nội dung cam kết tại Biên bản Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Nga.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền Cộng hòa Tatarstan nằm trong danh mục các văn kiện ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là thỏa thuận hợp tác cấp địa phương tiêu biểu trong phát triển quan hệ hợp tác với Nga.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội và Saint Petersburg

Trước đó, ngày 8/9, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg tại Văn phòng Đại diện thành phố Saint Petersburg ở Moskva.

Tại cuộc gặp, thay mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã chuyển lời chào tới Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Beglov cùng lời mời sang thăm thủ đô Hà Nội vào thời gian thuận tiện trong năm nay, đồng thời khẳng định chính quyền Hà Nội sẽ dành cho chuyến thăm sự hỗ trợ toàn diện nhất.

Phía Hà Nội cũng đề xuất kết hợp chuyến thăm của lãnh đạo "Thủ đô phương Bắc" nước Nga với một chương trình văn hóa đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ Saint Petersburg biểu diễn, cũng như xem xét khả năng triển khai các dự án kinh doanh và đầu tư cụ thể vào nền kinh tế của hai thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gặp đại diện Chính quyền thành phố St. Petersburg. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bên thảo luận nhiều chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, tiến tới những dự án cụ thể vào cuối năm cũng như sang năm 2027.

Bên cạnh các hoạt động cấp cao, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tiếp xúc, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nga, trong số đó có Transmashholding - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất phương tiện giao thông đường sắt; Metrogiprotrans và Metropromproekt - những đơn vị có kinh nghiệm về tư vấn, thiết kế và phát triển hệ thống metro, công trình giao thông ngầm.

Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn hợp tác thiết thực và triển khai các hoạt động kết nối làm việc với các doanh nghiệp của Hà Nội trong thời gian tới.

Các cuộc trao đổi tập trung thẳng vào những vấn đề Hà Nội đang quan tâm như phương tiện metro, thiết kế công trình ngầm, tổ chức vận hành đường sắt đô thị, chuyển đổi số, công nghệ xanh và quản trị đô thị.

Qua đó, Hà Nội không chỉ học hỏi kinh nghiệm quản trị đô thị hiện đại mà còn mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn lực quốc tế cho các dự án phát triển chiến lược của thủ đô.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương về quản lý thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, mà còn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn tới./.

Hướng tới các định hướng mới trong hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Nga Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã thống nhất định hướng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ tiên tiến.