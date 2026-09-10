'Mông Cổ coi Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu'

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9.

Sáng 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước, thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này. Đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và được thực hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng trước các thành tựu và đánh giá cao các chính sách phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt, Quốc hội và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo; đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ anh em, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, hướng tới “Tầm nhìn 2050,” qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong không khí tin cậy, chân thành, cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, đặc biệt là kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện tháng 9/2024 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước; tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân; nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập, làm việc.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các nét đẹp văn hóa, du lịch mỗi nước; phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Trao đổi về các phương hướng thúc đẩy hợp tác Nghị viện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước; phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội ký mới nhân chuyến thăm; tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần bảo đảm triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, tạo điều kiện để Chính phủ và doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, nhu cầu hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường và đầu tư ổn định, lâu dài tại Mông Cổ.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Mông Cổ nhằm nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Mông Cổ tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mong muốn Việt Nam ủng hộ làm thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Ngay sau lễ đón tại Quảng trường Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, sáng 10/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt tiến hành hội đàm chính thức.