Truyền thông Nga: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi vào lịch sử

Trong các ngày từ 8-10/9, hầu như tất cả các trang báo, kênh truyền hình của Nga đều tập trung đưa tin về chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Các phương tiện truyền thông chính thống Nga nhìn chung đánh giá tích cực chuyến thăm, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước tiếp tục củng cố quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.



Trang Izvestia (iz.ru) có bài viết dài, đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi vào lịch sử, khi lần đầu tiên kể từ năm 1991, một nhà lãnh đạo Việt Nam đồng thời giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước thăm Nga.



Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn trang Izvestia, cho biết trong bối cảnh Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới” với những mục tiêu lớn về hiện đại hóa và phát triển công nghệ, chuyến thăm cho thấy Việt Nam tiếp tục coi trọng quan hệ với Nga.

Trong cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ngày 9/9, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh sự phát triển ổn định và lâu dài của quan hệ đối tác giữa hai nước.



Chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Nga diễn ra ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội, trong thời điểm Việt Nam xác định những định hướng phát triển mới.

Nội dung trọng tâm là đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ, công nghiệp vũ trụ và năng lượng. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia có thu nhập cao.



Iz.ru nhắc lại rằng đối thoại cấp cao giữa Nga và Việt Nam vẫn được duy trì mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tháng 5/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Nga để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng và lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Tuy nhiên, theo Izvestia, chuyến thăm lần này nổi bật với chương trình làm việc rộng, bao gồm cả các nội dung về chính trị, khoa học và công nghệ.



Tại Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với nhiều lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Nga - Việt Nam. Ông cũng được trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy.



Về kết quả hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Iz.ru đặc biệt nhấn mạnh không khí hữu nghị và những thông điệp tích cực được hai nhà lãnh đạo đưa ra.

Tổng thống Vladimir Putin gọi nhà lãnh đạo Việt Nam là “đồng chí thân mến” và nhắc lại lịch sử quan hệ sâu sắc giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định tình cảm hữu nghị đối với Tổng thống Vladimir Putin và nhân dân Nga.



Những tuyên bố chính trị này được cụ thể hóa trong Tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Hai bên cũng đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030.



Trong các cuộc hội đàm, hai bên đề cập nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có năng lượng, khoa học-công nghệ và y tế. Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự trực tuyến lễ khánh thành một phòng xét nghiệm bệnh truyền nhiễm mới tại Hà Nội.

Bà Anna Popova, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người (Rospotrebnadzor), nhận định dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.



Du lịch cũng được Izvestia đề cập như một lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC, dự kiến tổ chức tại Phú Quốc vào tháng 11/2027.



Về đối ngoại, bài viết chỉ ra rằng Moskva là điểm dừng chân quan trọng trong chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Việt Nam. Sau Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris và hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.



Theo Izvestia, việc kết hợp các chuyến thăm Nga và Pháp trong cùng chuyến công du cho thấy Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

Nhà khoa học chính trị Tatyana Kosacheva đánh giá việc duy trì quan hệ với nhiều đối tác giúp Việt Nam mở rộng không gian hợp tác và tăng khả năng lựa chọn trong quá trình phát triển.



Trong khi đó, Kommersant.ru có bài viết “Tình bạn lâu năm sẽ rất hữu ích trong ‘kỷ nguyên mới,” cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nga mở ra thêm những cơ hội hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực mới.



Theo bài viết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mà các nhà lãnh đạo gọi là “kỷ nguyên mới,” với trọng tâm là hiện đại hóa, đổi mới công nghệ và tăng cường năng lực tự chủ của nền kinh tế.



Kommersant cho rằng Việt Nam không chỉ hướng tới việc duy trì mô hình phát triển hiện nay mà còn chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng.



Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam cần mở rộng tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để Nga mở rộng hợp tác với Việt Nam ngoài những lĩnh vực truyền thống, đặc biệt trong khoa học-công nghệ và các ngành có thế mạnh.



Kommersant nhận định quan hệ đối ngoại ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế. Việc mở rộng mạng lưới đối tác giúp Việt Nam đa dạng hóa quan hệ hợp tác, đồng thời tăng cơ hội tiếp cận công nghệ, đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.



Từ góc nhìn này, chuyến thăm Moskva không chỉ mang ý nghĩa củng cố quan hệ chính trị Việt Nam-Nga mà còn mở thêm những hướng hợp tác phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bài viết nhận định chuyến thăm cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao cấp cao trong việc thúc đẩy hợp tác song phương và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển../.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin thống nhất định hướng làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin thông tin về kết quả hội đàm, định hướng làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga.



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