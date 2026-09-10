Việt Nam-Pháp củng cố hợp tác trên nền tảng đối thoại và tin cậy

Ông Michel Criaud, thành viên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Pháp và là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt tại Quốc hội Pháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Michel Criaud, thành viên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Pháp, quan hệ Việt Nam-Pháp được xây dựng trên nền tảng đối thoại chân thành, tôn trọng lẫn nhau và lòng tin, tạo cơ sở để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh, kinh tế đến năng lượng, kinh tế biển và bảo vệ hạ tầng dưới biển.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cộng hòa Pháp, ông Michel Criaud bày tỏ vinh dự và vui mừng được đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Quốc hội Pháp, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Theo ông Michel Criaud, mối quan hệ Pháp-Việt Nam được hình thành từ lịch sử, nhưng trên hết được vun đắp bằng đối thoại chân thành, tôn trọng lẫn nhau và sự hợp tác hướng tới tương lai. Hai nước đã xây dựng được quan hệ vững chắc trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đại học, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đề cập đến triển vọng quan hệ song phương sau khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ông Michel Criaud cho rằng hai nước đều hiểu rõ giá trị của hòa bình. Đây là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác về quốc phòng, an ninh cũng như kinh tế và tài chính.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nghị sỹ Pháp đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong nâng cao năng lực quốc phòng, bảo đảm tự do hàng hải, an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng dưới biển, nhất là các tuyến cáp ngầm. Theo ông, với đường bờ biển dài khoảng 3.200km, Việt Nam có nhu cầu lớn trong việc bảo đảm an ninh trên biển.

Ông Michel Criaud khẳng định rằng những diễn biến địa chính trị cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trang thiết bị quốc phòng càng cho thấy sự cần thiết phải tăng cường hợp tác. Trong bối cảnh đó, ông khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy của Pháp.

Qua chuyến thăm Việt Nam gần đây và các cuộc trao đổi với nhiều cơ quan của Việt Nam, ông Michel Criaud nhận thấy hai bên đều mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn. Ông cho biết Pháp đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam trong vòng 10 năm, đồng thời đánh giá cao tốc độ chuyển đổi sang sử dụng điện, từng bước giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt, nhân dân hai nước có vai trò quan trọng trong việc vun đắp quan hệ dựa trên lòng tin và hai bên cần tiếp tục củng cố các mối liên kết này.

Một trong những lĩnh vực được ông Michel Criaud đánh giá còn nhiều cơ hội hợp tác là công nghiệp quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải. Theo ông, vận tải biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong lưu thông hàng hóa, do đó việc bảo đảm an ninh trên vùng biển phía Đông của Việt Nam có ý nghĩa lớn.

Pháp có chuyên môn trong lĩnh vực đáy biển, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho hệ thống cáp ngầm. Theo ông Michel Criaud, đây là một trong những thế mạnh mà hai bên có thể khai thác để mở rộng hợp tác.

Bên cạnh quốc phòng và an ninh, nghị sỹ Pháp cũng chỉ ra nhiều lĩnh vực giàu tiềm năng khác như năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, ứng phó với biến đổi khí hậu, Pháp ngữ, kinh tế biển và điện gió ngoài khơi.



Ngày 1/6/2018, đoàn tàu của Hải quân Pháp gồm tàu chỉ huy và tàu đổ bộ Dixmude với tổng số 713 sỹ quan, thủy thủ cập cảng Sài Gòn, thực hiện chuyến thăm 5 ngày tới Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông đặc biệt coi kinh tế biển và kinh tế dưới biển là một động lực tăng trưởng. Trong lĩnh vực thủy sản, hai nước có thể tăng cường hợp tác trong tổ chức ngành nghề, đào tạo ngư dân về các phương thức khai thác phù hợp, quản lý vùng đánh bắt, nâng cao năng lực về luật biển và lực lượng cảnh sát biển.

Ông cũng đề cập vấn đề “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản, cho rằng Pháp có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo về quản lý vùng đánh bắt, nâng cao hiểu biết về luật biển và năng lực của lực lượng cảnh sát biển.

Trong lĩnh vực hạ tầng dưới biển, ông Michel Criaud cho rằng hai bên có thể tham khảo kinh nghiệm của Alcatel trong sử dụng tàu chuyên dụng lắp đặt cáp ngầm, từ đó nghiên cứu khả năng hợp tác theo giấy phép về thiết bị, đóng tàu chuyên dụng và cáp dưới biển.

Đề cập đến Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVIPA), ông Michel Criaud nhấn mạnh vai trò của thỏa thuận này trong việc tăng cường bảo hộ đầu tư của hai bên và bảo đảm mức độ bảo vệ cần thiết đối với các nhà đầu tư.

Theo ông Michel Criaud, Quốc hội Pháp sẽ xem xét EVIPA trong thời gian tới. Một số nước thành viên EU, trong đó có Litva, Romania và Thụy Điển, đã phê chuẩn hiệp định. Ông cho rằng việc EVIPA được phê chuẩn sẽ góp phần tăng cường bảo hộ đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Pháp và EU./.

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