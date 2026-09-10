Ninh Bình tiếp nhận học liệu thực hiện Bình dân học vụ số-Quốc hội số

Ngày 10/9, tại tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” trực tiếp kết hợp trực tuyến với 129 điểm cầu các xã, phường ở tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, là khâu “đột phá quan trọng hàng đầu," là động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Bộ học liệu được xây dựng theo hướng hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học và dễ áp dụng; cung cấp những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, từ sử dụng nền tảng và công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến từng bước tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng Ninh Bình sẽ tổ chức khai thác, phổ biến bộ học liệu một cách thiết thực, hiệu quả hỗ trợ công tác chuyển đổi số của tỉnh, gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và tỉnh Ninh Bình, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số của tỉnh phát triển sâu rộng, thực chất. Đồng chí tin tưởng, tỉnh Ninh Bình sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khơi thông mọi điểm nghẽn, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tỉnh Ninh Bình phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải, chủ biên Bộ học liệu đã tóm tắt kết quả thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và tinh thần lan tỏa kết quả theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Nghị quyết số 57-NQ/TW và giới thiệu các video chuyên đề, bài giảng mẫu hướng dẫn học trực tuyến trên App "Bình dân học vụ số - Quốc hội số."

Đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình đã thực hiện nghi thức ký kết chuyển giao Bộ học liệu gồm 26 chuyên đề, 136 bài giảng, 136 video bài giảng ngắn, 136 infographic, 136 banner, 03 video giới thiệu, 680 câu hỏi trắc nghiệm và 1 đề sát hạch cuối chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình công tác; xác định rõ người thực hiện, công việc, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên để các chỉ đạo thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến đo đếm được.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chuyển giao Bộ học liệu cho tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, việc chuyển giao quyền sử dụng Bộ học liệu hoàn toàn không thu phí, không giới hạn thời gian trên cả nước thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và quyết tâm lan tỏa kết quả của phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tiếp nhận và triển khai Bộ học liệu bài bản, đồng bộ, nghiêm túc, thực chất; tổ chức học tập gắn chặt với kiểm tra, đánh giá và khả năng vận dụng, phấn đấu hoàn thành đào tạo và cấp chứng nhận cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị của tỉnh trước ngày 30/11/2026.

Ninh Bình cam kết tiếp nhận, khai thác và sử dụng Bộ học liệu nghiêm túc, hiệu quả; lấy kết quả thực chất làm thước đo; từng bước chuyển hóa tri thức được chuyển giao thành năng lực số, phương thức làm việc mới và những giá trị cụ thể phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân./.

Khi “Bình dân học vụ số” gõ cửa từng nhà Chùm bài phản ánh những cách làm hay, kết quả bước đầu, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, yêu cầu đặt ra để chính quyền số thực sự trở thành động lực phát triển bao trùm của “siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh.