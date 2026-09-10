Địa phương của Mexico muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Trong các ngày từ 7-9/9, nhận lời mời của chính quyền bang Veracruz (Mexico), đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Văn Hải dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại bang duyên hải miền Tây Mexico này và tham dự Hội nghị quốc tế về năng lượng Veracruz lần thứ 7.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã có các buổi gặp và làm việc với người đứng đầu Cơ quan Phát triển kinh tế và cảng biển bang Veracruz Ernesto Pérez Astorga, Giám đốc Cơ quan Năng lượng bang Veracruz (AEV) Carlos Andrés Morales Mar, tham dự và phát biểu tại phiên đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, tiếp các doanh nghiệp đang quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Cảng biển Veracruz Ernesto Pérez Astorga. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại các cuộc làm việc, Đại sứ Nguyễn Văn Hải giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và bang Veracruz trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, logistics, cảng biển, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa và du lịch.

Về phần mình, ông Astorga đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời nhất trí với các đề xuất hợp tác của Đại sứ; khẳng định chính quyền bang này sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác cụ thể với Việt Nam dựa trên cơ sở thế mạnh, nhu cầu và những điểm tương đồng về kinh tế-thương mại.

Trong phiên đối thoại với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Veracruz bày tỏ mong muốn tổ chức đoàn sang Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác và khảo sát cơ hội đầu tư, kinh doanh, trước mắt tập trung vào thương mại, năng lượng, nông nghiệp và du lịch.

Là sự kiện thường niên do chính quyền bang Veracruz phối hợp với AEV và Bộ Năng lượng Mexico (SENER) tổ chức, Hội nghị quốc tế về Năng lượng bang Veracruz (Congreso Internacional de Energía Veracruz) nhằm kết nối các cơ quan quản lý của Mexico, các tập đoàn năng lượng quốc gia (như Pemex, CFE), doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước cùng các chuyên gia hàng đầu để thảo luận về chính sách, cơ hội đầu tư và công nghệ mới.

Quang cảnh Hội nghị Quốc tế về năng lượng Veracruz lần thứ 7. (Ảnh: TTXVN phát)

Nằm dọc bờ Đông Vịnh Mexico, Veracruz có vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thương của Mexico với bờ Đông nước Mỹ, châu Âu và vùng biển Caribe. Bang này có quy mô kinh tế đứng thứ sáu trong số 32 bang của Mexico, đồng thời sở hữu thế mạnh về dầu khí, hóa dầu, năng lượng, công nghiệp thép, hóa chất, nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.

Veracruz cũng là một trong những đầu mối cảng biển quan trọng của Mexico, trong đó cảng Veracruz là cảng lớn nhất ở bờ Đông nước này. Hệ thống hạ tầng cảng biển, giao thông và công nghiệp phát triển tạo điều kiện để bang trên đóng vai trò cầu nối trong hoạt động xuất nhập khẩu và các chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh tiềm lực kinh tế, Veracruz còn có nền văn hóa đặc sắc với sự giao thoa giữa các nền văn hóa bản địa và ảnh hưởng của văn hóa châu Phi-Caribe, tạo thế mạnh riêng cho phát triển du lịch và các ngành dịch vụ.

Chuyến công tác của Đại sứ Nguyễn Văn Hải diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mexico đang nỗ lực thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại.

Việc tăng cường kết nối với các địa phương có thế mạnh về cảng biển, năng lượng và công nghiệp như Veracruz có thể mở thêm hướng tiếp cận cho doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực gắn với chuỗi cung ứng, logistics và thương mại./.

Đại sứ Mexico: Tăng cường hội nhập mở ra cơ hội mới cho quan hệ với Việt Nam Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz cho rằng cho rằng việc tăng cường hội nhập quốc tế có thể đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam.